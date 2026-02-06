Fallece Rafael Galisteo, un sacerdote y jurista muy vinculado a la cultura de Córdoba

Ha fallecido a los 84 años el sacerdote Rafael Galisteo Tapia, nacido en Córdoba el 14 de septiembre de 1941. Fue un destacado sacerdote y jurista cordobés vinculado a diversas instituciones religiosas y sociales de la ciudad. Fue ordenado el 18 de diciembre de 1965 en la catedral de Guadix de manos de Gavino Díaz Merchán. Rafael fue miembro del consejo de presbiterio del que era secretario, fue secretario familiar del obispo Manuel Fernández Conde y García de Rebollar. También fue profesor de Religión y miembro del equipo sacerdotal de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle de Córdoba, así como vicario parroquial de la Sagrada Familia de Córdoba.

Por otro lado, fue capellán de la Casa de Espiritualidad Betania de Jesús Nazareno, de Córdoba; capellán del Monasterio de Santa Cruz de Córdoba, secretario general de la Mutualidad del Clero Español y estuvo adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba. También fue juez del Tribunal Eclesiástico. A todo ello hay que unir que Rafael Galisteo fue socio del Ateneo de Córdoba, institución que le ha otorgado distinciones por su trayectoria y compromiso con la cultura cordobesa. Rafael también fue colaboración de Diario CÓRDOBA con la publicación de columnas y artículos de opinión sobre temas de la actualidad cordobesa.