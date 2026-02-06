Obituario
Fallece Rafael Galisteo, un sacerdote y jurista muy vinculado a la cultura de Córdoba
Fue ordenado en 1965 y desarrolló una extensa labor pastoral e institucional en la diócesis, además de colaborar con Diario CÓRDOBA y el Ateneo
Ha fallecido a los 84 años el sacerdote Rafael Galisteo Tapia, nacido en Córdoba el 14 de septiembre de 1941. Fue un destacado sacerdote y jurista cordobés vinculado a diversas instituciones religiosas y sociales de la ciudad. Fue ordenado el 18 de diciembre de 1965 en la catedral de Guadix de manos de Gavino Díaz Merchán. Rafael fue miembro del consejo de presbiterio del que era secretario, fue secretario familiar del obispo Manuel Fernández Conde y García de Rebollar. También fue profesor de Religión y miembro del equipo sacerdotal de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle de Córdoba, así como vicario parroquial de la Sagrada Familia de Córdoba.
Por otro lado, fue capellán de la Casa de Espiritualidad Betania de Jesús Nazareno, de Córdoba; capellán del Monasterio de Santa Cruz de Córdoba, secretario general de la Mutualidad del Clero Español y estuvo adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba. También fue juez del Tribunal Eclesiástico. A todo ello hay que unir que Rafael Galisteo fue socio del Ateneo de Córdoba, institución que le ha otorgado distinciones por su trayectoria y compromiso con la cultura cordobesa. Rafael también fue colaboración de Diario CÓRDOBA con la publicación de columnas y artículos de opinión sobre temas de la actualidad cordobesa.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo
- Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables de Alcolea y el entorno del aeropuerto
- Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta