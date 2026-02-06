Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaBalance del temporalDesalojos en la capitalDesalojos en la provinciaRiesgo extremo en el GuadalquivirEmbalsesInundaciones de 2010Carreteras cortadasEl tiempo
instagramlinkedin

El tiempo

Córdoba sufre los últimos embates de la borrasca Leonardo con avisos de la Aemet y el nivel del Guadalquivir disparado

La provincia permanece en aviso amarillo y la Subbética ha arrancado la jornada en naranja por las intensas lluvias y el viento

Borrasca Leonardo en Córdoba, en directo | Estado de la crecida del río Guadalquivir, inundaciones, desalojos, carreteras cortadas y avisos amarillos de la Aemet

Varias personas se cubren de la lluvia en Córdoba.

Varias personas se cubren de la lluvia en Córdoba. / Salas/Efe

Tomás Moreno

Córdoba

Córdoba recibe los últimos embates de la borrasca Leonardo en forma de lluvias y fuertes rachas de viento. La Aemet ha vuelto a poner a la provincia, y al resto de Andalucía, en aviso y pide "no bajar la guardia" aunque, en apariencia, el temporal haya bajado su intensidad. Córdoba todavía encara dos días en aviso amarillo. Este viernes, por tormentas y fuertes vientos en la campiña y en la Subbética. Mañana, sábado, el aviso se extiende a toda la provincia. Mientras tanto, sin un cese completo de las lluvias a la vista, los cauces siguen creciendo y el Guadalquivir, a su paso por Córdoba, ya supera los 5,5 metros. Cabe recordar que el umbral rojo se superó en los 2,5 metros.

Durante la jornada de este viernes, se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas, que podrán ir acompañadas de tormentas, localmente persistentes y puntualmente fuertes en la Subbética. La cota de nieve, además, desciende hasta los 1.200-1.400 metros a últimas horas del día. Los vientos soplarán del suroeste, de flojos a moderados, y dejarán rachas muy fuertes en cotas altas.

Este viernes, los peores momentos se prevé a partir de las 14.00 horas y hasta las 17.00 horas, intervalo en el que se activa el aviso amarillo en la mitad de la provincia. La situación hidrológica continúa siendo especialmente preocupante por la sucesión de consecuencias que está dejando el temporal.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 5º y 11º.

El tiempo este sábado

El sábado la inestabilidad irá a más. Se prevén cielos cubiertos con lluvias moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, ocasionalmente acompañadas de tormentas y sin descartar granizo menudo. Las temperaturas bajarán ligeramente y los vientos de componente oeste soplarán moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales de carácter generalizado.

Toda la provincia de Córdoba estará en aviso amarillo por lluvias y viento entre las 11.30 y las 19.30 horas, por lo que se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 13º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents