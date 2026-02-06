Córdoba sufre los últimos embates de la borrasca Leonardo con avisos de la Aemet y el nivel del Guadalquivir disparado

Córdoba recibe los últimos embates de la borrasca Leonardo en forma de lluvias y fuertes rachas de viento. La Aemet ha vuelto a poner a la provincia, y al resto de Andalucía, en aviso y pide "no bajar la guardia" aunque, en apariencia, el temporal haya bajado su intensidad. Córdoba todavía encara dos días en aviso amarillo. Este viernes, por tormentas y fuertes vientos en la campiña y en la Subbética. Mañana, sábado, el aviso se extiende a toda la provincia. Mientras tanto, sin un cese completo de las lluvias a la vista, los cauces siguen creciendo y el Guadalquivir, a su paso por Córdoba, ya supera los 5,5 metros. Cabe recordar que el umbral rojo se superó en los 2,5 metros.

Durante la jornada de este viernes, se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas, que podrán ir acompañadas de tormentas, localmente persistentes y puntualmente fuertes en la Subbética. La cota de nieve, además, desciende hasta los 1.200-1.400 metros a últimas horas del día. Los vientos soplarán del suroeste, de flojos a moderados, y dejarán rachas muy fuertes en cotas altas.

Este viernes, los peores momentos se prevé a partir de las 14.00 horas y hasta las 17.00 horas, intervalo en el que se activa el aviso amarillo en la mitad de la provincia. La situación hidrológica continúa siendo especialmente preocupante por la sucesión de consecuencias que está dejando el temporal.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 5º y 11º.

El tiempo este sábado

El sábado la inestabilidad irá a más. Se prevén cielos cubiertos con lluvias moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, ocasionalmente acompañadas de tormentas y sin descartar granizo menudo. Las temperaturas bajarán ligeramente y los vientos de componente oeste soplarán moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales de carácter generalizado.

Toda la provincia de Córdoba estará en aviso amarillo por lluvias y viento entre las 11.30 y las 19.30 horas, por lo que se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 13º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.

En Directo

Una mujer sigue desaparecida en Málaga El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.

Noelia Santos El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua. Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad. Más información aquí.

Los desalojos de Grazalema Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno. En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.

El pabellón Vista Alegre acoge a 71 personas Un total de 71 personas, en su mayoría procedentes de asentamientos, pasaron la noche en el pabellón de Vista Alegre. De ellas, entre 15 y 20 han sido trasladadas desde otros puntos, como Majaneque o Fontanar de Quintos. En cuanto al perfil, hay 35 hombres, 28 mujeres y 8 menores, de los que 7 son niños y una es niña. Este es el único centro de acogida abierto por el momento en Córdoba, con capacidad para más de 300 personas.