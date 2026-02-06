Investigación preliminar
La Comisión Europea dictamina que el diseño "adictivo" de TikTok puede perjudicar la salud mental de los usuarios
Bruselas indica de forma preliminar que la popular aplicación china de vídeo viola las leyes digitales europeas al "alimentar la necesidad" de los usuarios de seguir consumiendo contenido, lo que haría que su cerebro pase al "modo piloto automático"
El diseño "adictivo" de TikTok puede perjudicar el bienestar físico y la salud mental de sus usuarios, también de aquellos más vulnerables. Así lo establece, de forma preliminar, la Comisión Europea.
La investigación encargada por el Ejecutivo comunitario considera que la popular plataforma china de vídeos vulnera la Ley de Servicios Digitales, la pionera medida que regula los gigantes de internet, al incluir características como el desplazamiento o scroll infinito, la reproducción automática de contenido, las notificaciones push que alertan al usuario y el algoritmo que les recomienda otros vídeos de forma "altamente personalizada".
Ese diseño, apunta la Comisión, "recompensa" constantemente a los usuarios con un torrente de nuevos contenidos y alimenta "la necesidad" de seguir pegados a la pantalla, lo que hace que su cerebro "pase a un 'modo piloto automático'". Eso podría traducirse en la pérdida del autocontrol y en un mayor comportamiento compulsivo.
"La adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes en desarrollo de los niños y adolescentes. La Ley de Servicios Digitales responsabiliza a las plataformas de los efectos que pueden tener en sus usuarios. En Europa, hacemos cumplir nuestra legislación para proteger a nuestros niños y ciudadanos en internet", advierte Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.
El tono de Bruselas coincide con el adoptado por el presidente español Pedro Sánchez, que el martes anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una promesa de difícil aplicación.
Medidas insuficientes
La investigación preliminar afirma que TikTok "no evaluó adecuadamente" cómo ese diseño puede perjudicar a los usuarios y "parece no aplicar medidas razonables, proporcionadas y eficaces" para mitigar esos riesgos. Las herramientas desplegadas por la compañía, que van del control parental a la gestión de tiempo usando la aplicación, "no parecen ser eficaces" para reducir la adicción a las pantallas.
Además, la Comisión lamenta que el gigante chino ByteDance "ignoró importantes indicadores del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los menores pasan en TikTok por la noche, la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación y otros posibles indicadores".
Sin embargo, esas conclusiones del Ejecutivo encabezado por Ursula von der Leyen no prejuzgan el resultado de la investigación. Así, la visión de Bruselas podría no confirmarse por las autoridades judiciales. De hacerlo, TikTok se enfrentaría a una multa multimillonaria que puede alcanzar hasta un máximo del 6% de su volumen de negocios anual mundial.
