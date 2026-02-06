La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

El río Guadalquivir alcanza los cinco metros en Córdoba y provoca el desalojo de 400 familias

El río Guadalquivir ha superado a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya dobla la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento y que está en 2,5 metros, todo ello en una jornada en la que se ha desalojado a cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir unas inundaciones similares a las registradas en febrero del año 2010, que tuvieron unas 3.000 personas afectadas.

Así lo ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el río "sube lentamente" y, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "lo peor se espera entre las 6.00 y 8.00 horas" de este viernes.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las aguas han alcanzado los cinco metros de altura cerca de las 23.00 horas de este jueves, por lo que ha pasado de los 2,5 metros a los cinco en apenas 28 horas.