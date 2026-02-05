Borrasca Leonardo
El viento tira una de las azucenas de la Giralda de Sevilla
Varias dotaciones de Policía Local se han desplazado al céntrico lugar para evitar mayores complicaciones y han acordonado la Plaza Virgen de los Reyes
Susana Sorní
La provincia de Sevilla se encuentra en aviso amarillo hasta las 18 horas de esta tarde del jueves por rachas fuertes de viento que pueden alcanzar hasta los 70 km por hora. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran activadas y plenamente operativas por si fuera necesaria su intervención. Se mantiene la vigilancia en torno a cauces de ríos y embalses, especialmente en municipios como Écija o el Palmar de Troya en los que ya se han registrado desalojos.
Según ha informado Emergencias Sevilla, la Policía Local mantiene acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes por desprendimiento de elementos de la Giralda. Los daños por el viento sobre uno de los principales monumentos de la ciudad ha obligado a tomar estas medidas extraordinarias para evitar accidentes, según confirman desde esta cuenta oficial del Ayuntamiento de Sevilla.
Según las previsiones, el protagonista este jueves será el viento. La lluvia marcará la jornada de este jueves 5 de febrero en Sevilla, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando las precipitaciones serán continuas y generalizadas, sin apenas tregua. A partir del mediodía, la intensidad irá disminuyendo y la lluvia dará paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde. Ya al anochecer, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando una noche con intervalos nubosos y escasa probabilidad de lluvia.
La actividad lectiva se mantiene en todos los colegios de Sevilla capital y en la provincia, salvo en las localidades de El Palmar, donde se han producido desalojos de los vecinos, y en Écija.
En cuanto a las carreteras, ahora mismo hay 16 carreteras cortadas en la provincia de Sevilla. Solo una pertenece a la red nacional, a la red principal, que es la Nacional 630, en el término municipal de Guillena, que tiene una fácil alternativa. El resto pertenecen a la red secundaria y, en principio, salvo casos puntuales, no generan aislamientos poblacionales.
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
- Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra