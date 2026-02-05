Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir

Las compuertas del muro de Defensa de Triana se han cerrado por segunda vez en la historia por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. El Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado esta medida preventiva ante el aumento del nivel del río del Guadalquivir por las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo.

La medida se ha adoptado a primera hora de esta mañana después de que a lo largo de la noche se haya incrementado el nivel de río disparando las alertas en todos los municipios, incluida la capital. Las intensas y continuadas precipitaciones se están registrando sobre una tierra que ya no tiene capacidad de absorber más agua y con los ríos y embalses casi al 100%.

Se trata de la segunda vez en un plazo de un año que se adopta esta medida para proteger principalmente los barrios de Triana y Los Remedios de una posible crecida del río. Ya se adoptó esta medida preventiva en marzo de 2025 durante la borrasca Lawrence debido a la crecida del Guadalquivir por una borrasca que obligó a activar esta medida por el elevado nivel del río.

Previamente al cierre, un amplio dispositivo de Bomberos y Policía Local se ha desplazado hasta esta zona del Charco de la Pava para constatar el desalojo de todas las personas que pudieran encontrarse en el lugar y constatar el cierre de las instalaciones deportivas.

¿Qué es el muro de defensa?

Las compuertas del muro de Defensa son una infraestructura habilitada durante la construcción del Parque Vega de Triana con el objetivo de establecer una sistema que frene que una posible crecida del río atraviese el parque del Charco de la Pava y llegue hasta el barrio de Triana.

Se trata de una actuación que está incluida en el plan de emergencia municipal pero que se activa en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en función del riesgo de desbordamiento del Guadalquivir.

ara que el Guadalquivir se desborde tendrá que pasar de los 4.000 metros cúbicos. En ese caso, el primer lugar que se inundaría sería la Vega de Camas, en la ribera oeste. En caso de conseguir aumentar su caudal otros 1.000 metros cúbicos extra, también llegaría a la Vega de Triana, ya en la capital hispalense. Ante el riesgo de que esto ocurra se adopta esta medida preventiva.