Los oftalmólogos, prudentes ante los colirios que prometen acabar con gafas y lentillas: "Es necesario disponer de más datos"

La aparición de colirios aprobados recientemente en Estados Unidos, que eliminan los efectos de la presbicia o vista cansada tras una sola aplicación diaria, ha provocado la reacción de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) que llama a la prudencia. La sociedad científica explica que los fármacos que se están aprobando no son moléculas completamente nuevas, "sino principios activos conocidos desde hace décadas en oftalmología".

Yuvezzi, una terapia desarrollada por la compañía biotecnológica Tenpoint Therapeutics, es uno de los últimos colirios que acaba de recibir la aprobación de la FDA (la agencia del medicamento estadounidense) para su venta y es el primero de doble acción que restaura la visión de cerca hasta 10 horas, según la farmacéutica. Antes, la compañía Lenz Therapeutics, desarrollaba Vizz, que está en proceso de obtener la autorización del fármaco en otros mercados, como Canadá o China y tiene efectos similares.

La FDA ha dado luz verde a Yuvezzi tras el éxito de dos estudios de Fase 3 de Yuvezzi. Estos ensayos clínicos siguieron a los participantes durante 12 meses y monitorizaron más de 72.000 días de tratamiento, lo que representa el estudio de seguridad más largo realizado en presbicia hasta la fecha. El fármaco actúa en 30 minutos y puede mantener su efecto hasta 10 horas con una sola gota diaria en cada ojo. Los ensayos clínicos demostraron mejoras significativas en la agudeza visual cercana binocular sin corrección durante 8 horas.

En Europa

Pese a la aprobación en Estados Unidos, en la actualidad no se encuentran autorizados en Europa, recuerda la SEO. Por este motivo, recomiendan "prudencia y precaución en la valoración de estos nuevos tratamientos. Será necesario disponer de más datos procedentes de estudios clínicos independientes, con seguimiento a medio y largo plazo, que permitan evaluar con mayor precisión su eficacia real, seguridad y perfil de pacientes candidatos".

La presbicia es una condición fisiológica asociada al envejecimiento ocular y su manejo debe realizarse siempre bajo la supervisión de un médico oftalmólogo, quien podrá informar de forma individualizada sobre las opciones disponibles (ópticas, farmacológicas o quirúrgicas) en función de las características de cada paciente, indican los especialistas. Miopía (37%), astigmatismo (36%) y presbicia (31,2%), son las principales patologías oculares diagnosticadas en España.

Moléculas antiguas

Los oftalmólogos insisten: los medicamentos no son moléculas completamente nuevas, sino principios activos conocidos desde hace mucho tiempo. Entre ellos, citan, se encuentran agonistas muscarínicos parasimpaticomiméticos como la pilocarpina, la aceclidina o el carbacol, que actúan provocando miosis (contracción pupilar) y contracción del músculo ciliar. Este mecanismo permite aumentar la profundidad de foco durante unas horas, mejorando la visión cercana en pacientes con presbicia, aunque también puede inducir un efecto de miopización temporal.

En los últimos años se han aprobado en Estados Unidos distintos colirios con estos principios activos (solos o en combinación con otros fármacos) como la pilocarpina a baja concentración, la aceclidina o combinaciones recientes que incluyen carbacol y brimonidina. "Todos ellos comparten un mecanismo de acción similar y, por tanto, un perfil de efectos secundarios comparable", dice la SEO.

Entre los efectos adversos descritos con estos tratamientos se encuentran cefalea, hiperemia ocular, irritación y molestias visuales derivadas de la miosis. "Aunque la brimonidina es un fármaco ampliamente conocido y bien tolerado en el tratamiento del glaucoma, el carbacol es un agente con una acción farmacológica potente sobre receptores muscarínicos y nicotínicos, cuyo uso tópico oftálmico fue abandonado en el pasado por sus efectos secundarios y por la posibilidad, descrita en la literatura científica, de complicaciones asociadas a la contracción sostenida del músculo ciliar en determinados casos como espasmos acomodativos y desprendimientos de retina", agregan los expertos.