Encuesta de condiciones de vida
Mejoran ligeramente la tasa de pobreza y el riesgo de exclusión en 2025
En el caso de los menores, los indicadores bajan al 33,9 por ciento desde el 34,7 de 2024, y en los mayores de 65 años del 19,5 al 19,2 por ciento
EFE
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social registró en 2025 un nuevo mínimo situándose en el 25,7 por ciento frente al 25,8 del año anterior, en un contexto en el que crecieron los ingresos medios en los hogares un 5,5% y se redujo la población que llega a final de mes con dificultad.
Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los resultados definitivos del año 2025 (con la renta de 2024) en materia de desigualdad, ingresos, pobreza y exclusión social en España.
En el caso de los menores, el riesgo de pobreza o exclusión baja al 33,9 por ciento desde el 34,7 de 2024, y en los mayores de 65 años del 19,5 al 19,2 por ciento. El ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, un 5,5 % superior a la cifra registrada el año anterior.
El porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa -que no puede permitirse gastos imprevistos, una semana de vacaciones o mantener la vivienda a temperatura adecuada- se redujo hasta el 8,1%, frente al 8,3% de 2024.
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
- Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra