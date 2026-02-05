Un jabalí se cuela en las vías del metro de Valencia

Un jabalí se ha colado en el metro de Valencia este jueves por la mañana y se ha desplazado libremente por las vías hasta llegar a la estación de Campanar.

El animal ha accedido a las vías en la estación de Empalme, en el término municipal de Burjassot, donde se encuentran al aire libre, y ha llegado corriendo hasta la estación de Campanar. Entre estas dos estaciones se encuentra la de Beniferri, por la que también ha transitado siguiendo el túnel en dirección hacia el centro de la ciudad.

Retrasos por un "animal salvaje"

La presencia del jabalí provoca retrasos en las líneas 1 y 2, según han confirmado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). La megafonía ha informado a los usuarios de Metrovalencia de que los retrasos se debían a la presencia de un "animal salvaje" en las vías.

El aviso se ha recibido sobre las 09.00 horas. Hasta la zona se han desplazado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para tratar de capturar al animal y desde Metrovalencia se ha dado aviso a todos los maquinistas para que estén prevenidos de la presencia del jabalí.

Algunos usuarios afectados han relatado a Europa Press que los trenes han comenzado a circular de forma más lenta desde la estación de Empalme en dirección a Valencia y, de hecho, se han detenido por un espacio más prolongado de tiempo en varias paradas, así como también en tramos de túnel.

Más personal de seguridad

Los usuarios han destacado que han notado una mayor presencia de personal de seguridad en las estaciones de Beniferri y Campanar, y a partir de Túria los trenes han recuperado la velocidad habitual.

A raíz de este incidente, fuentes de la Generalitat han subrayado que desde el inicio de la legislatura la Administración autonómica trabaja en diferentes medidas para combatir la sobrepoblación de jabalíes.

De hecho, han indicado que la semana pasada se convalidó en Les Corts Valencianes el decreto que activa una serie de medidas urgentes para reducir la población de esta especie, en el marco de actuaciones para combatir la peste porcina africana.

Entre ellas destaca la instalación de cajas trampa tras una fase de fototrampeo que ya está en vigor y precisamente una de las zonas en las que se va a actuar es la comarca de l'Horta y, en concreto, en la localidad de Burjassot.