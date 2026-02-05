Un equipo de geólogos estudia en Grazalema "el comportamiento del terreno" tras caer casi 600 litros por metro cuadrado en un día

Grazalema ha amanecido este jueves bajo una situación todavía muy grave tras una noche marcada por las intensas lluvias y la tensión vivida en el municipio al paso de la borrasca Leonardo. Aunque la previsión meteorológica apunta a una cierta tregua a partir del mediodía, las autoridades mantienen activados todos los protocolos de emergencia y piden a la población extremar la precaución. Las imágenes de los torrentes de agua brotando de paredes, suelos y enchufes de las casas de este municipio gaditano serán dificiles de olvidar para una población muy acostumbrada al agua que, sin embargo, ha asistido a un episodio absolutamente desconocido.

Según ha informado el alcalde, Carlos Javier García, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, las lluvias continuarán durante la mañana con episodios de intensidad, especialmente en torno a las 13.00 horas, aunque no se espera un fenómeno tan virulento como el registrado el miércoles. "La situación sigue siendo muy grave", ha advertido el regidor, quien ha insistido en la necesidad de evitar desplazamientos y accesos al municipio por indicación expresa del centro de mando de la emergencia. Benamahoma, la pedanía de esta localidad que colinda con El Bosque, sigue incomunicada por carretera.

Reunión del puesto de mando de emergencias en Grazalema, presidido por su alcalde, Carlos Javier García. / Ayuntamiento de Grazalema

Durante la noche no ha sido necesario ampliar los desalojos de forma generalizada, aunque sí se ha producido el traslado preventivo de alguna familia. Además, de madrugada se ha acordado, según ha informado el regidor, reforzar el puesto de mando avanzado con la "incorporación de técnicos especialistas en geología, que analizarán con la luz del día el comportamiento del terreno y del entorno tras las lluvias acumuladas".

Más de 1.300 litros por metro cuadrado en 10 días

La acumulación de agua en el terreno durante semanas, con el tren de borrascas que ha azotado Andalucía, y el posible corrimiento de tierras es una de las preocupaciones más acuciantes en este momento. En Grazalema ha caído lo que suele caer en Madrid en un año: ha recogido 575,3 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 23,30 horas de este miércoles a causa del temporal que, en cuanto a precipitaciones y virulencia, se ha movido este jueves a Andalucía Oriental. En los últimos diez días, este pueblo de la Sierra de Cádiz se han acumulado en el municipio serrano cerca de 1.300 litros por metro cuadrado.

Así lo recoge la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Además, esta entidad ha recordado en sus redes sociales que la sierra de Grazalema destaca por ser un lugar muy lluvioso en comparación con su entorno y se debe a que el pueblo se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar y se produce allí lo que los expertos llaman lluvia orográfica.

Uno de los puntos que más preocupación ha generado durante las últimas horas ha sido la presa del Fresnillo, cuya evolución ha sido seguida de forma constante. El alcalde ha trasladado un mensaje de tranquilidad al confirmar que las medidas adoptadas han dado resultado. "Las noticias son buenas: la cota ha bajado, que es lo que se pretendía", ha señalado, agradeciendo de forma expresa el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargada de la vigilancia y el monitoreo permanente de la infraestructura.

Todos los medios de emergencia continúan activos y la Guardia Civil ha desempeñado un papel clave en las labores de vigilancia nocturna. El alcalde ha querido cerrar su mensaje agradeciendo "el comportamiento ejemplar" de los vecinos, “pese al miedo de una situación extrema como la que estamos viviendo”.

Un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía

El balande del miércoles ha dejado una mujer desaparecida en Málaga, cerca de la crecida del río Turvilla, en Sayalonga, en la Axarquía, inundaciones en varios municipios y ríos desbordados, muy especialmente en la comarca de Jerez, precisamente un territorio que recibe toda ese agua que ha caido en la sierra de Grazalema.

Un temporal sin precedentes que reparte destrozos y alertas por toda Andalucía: Ronda, el Campo de Gibraltar, Jaén o Huelva concentran las incidencias más graves de una jornada con un dispositivo de más de 7.200 profesionales desplegados del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía.