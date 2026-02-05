Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros desalojosEn directo | TemporalVuelta a las clasesUmbral rojoAlto GuadalquivirEmbalsesRíos en la provinciaDesbordamientosEl tiempo
instagramlinkedin

Transportes

Mañana de caos para llegar al aeropuerto de Madrid: cortada la línea 8 de Metro en Barajas y la M-14

La rotura de una tubería en el túnel de acceso a la T4 provoca dificultades para acceder a Barajas

La Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. / AENA

Javier Niño González

Madrid

La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas. La rotura de una tubería en el túnel de la carretera M-14, que enlaza las terminales T1-T2-T3 con la T4, ha provocado una inundación que dificulta el acceso. Como consecuencia, se ha interrumpido la circulación entre las últimas estaciones de la línea 8 de Metro, en ambos sentidos. Además, el túnel de acceso a la T4 se encuentra cortado y se complica la circulación en la carretera M-13.

Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid, a las 8:19 horas se esperaba que la incidencia en el suburbano durara más de una hora, cuando ya llevaba al menos desde las 7:00 parada. "Continúa la incidencia entre Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible", apuntan.

Para llegar a Madrid-Barajas en transporte público, la entidad plantea como alternativa coger el autobús municipal 200, que sale del Intercambiador de Avenida América, pasa por Canillejas y llega al aeropuerto en apenas media hora.

Noticias relacionadas

Por su parte, Aena ha señalado que existen vías alternativas para los vehículos y cinco dotaciones de bomberos trabajan en las tareas de desagüe para solucionar la inundación. Afortunadamente, no hay personas atrapadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada
  4. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  5. Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
  6. Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
  7. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  8. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra

Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba

Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba

El Ibex 35 se descuelga de los 18.000 puntos arrastrado por el BBVA, que cae cerca de un 5%

El Ibex 35 se descuelga de los 18.000 puntos arrastrado por el BBVA, que cae cerca de un 5%

Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo

El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Tracking Pixel Contents