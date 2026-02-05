Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

La provincia permanece en aviso amarillo y la Subbética ha arrancado la jornada en naranja por las intensas lluvias y el viento

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Una mujer fotografía el río a su paso por Córdoba.

Una mujer fotografía el río a su paso por Córdoba. / AJ González

Tomás Moreno

Córdoba

Córdoba encara este jueves una nueva jornada marcada por los efectos de la borrasca Leonardo, después de que la del miércoles fuera, en principio, la más adversa del episodio. Aunque lo peor, en lo que se refiere a lluvias, ya ha pasado, las precipitaciones, el viento y los avisos meteorológicos continúan en gran parte de la provincia y los efectos empiezan a multiplicarse, pues la crecida de los cauces está dejando numerosos desalojos tanto en la capital como en la provincia.

Este miércoles, algunos puntos de la provincia, como Priego, llegaron a registrar más de 100 litros por metro cuadrado. En la capital, cayeron más de 33, según los datos de la Aemet. Durante la madrugada ha seguido lloviendo, pero ya con menos insistencia y sin superar la decena de litros de agua. Durante la jornada de hoy se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más probables e intensas en las horas centrales del día, con apertura de algunos claros al final de la tarde.

Toda la provincia permanece en aviso, siendo la Subbética la zona más comprometida. Para esta comarca, la Aemet mantiene el aviso naranja hasta media tarde. En la sierra, la campiña y Los Pedroches se queda en amarillo. Además de la lluvia, el viento se está haciendo notar este jueves, con rachas que han llegado hasta los 80 kilómetros por hora. Los vientos y las fuertes rachas persistirán e irán disminuyendo a lo largo de la tarde.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 18º; en Lucena, entre 10º y 16º; en Pozoblanco, entre 8º y 15º, y en Priego, entre 8º y 14º.

El tiempo este viernes

De cara a este viernes, la previsión apunta a intervalos de cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, que podrán ir acompañadas ocasionalmente de tormentas y resultar localmente persistentes. No se descarta que en la Subbética puedan ser puntualmente fuertes.

Las temperaturas bajarán, con mínimas que se alcanzarán al final de la jornada, y los vientos soplarán del suroeste, flojos a moderados, aunque con rachas muy fuertes en zonas de mayor altitud. La provincia sigue, por tanto, en vigilancia ante una borrasca que, aunque pierde intensidad, continúa dejando un escenario de inestabilidad.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.

