La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

Córdoba encara este jueves una nueva jornada marcada por los efectos de la borrasca Leonardo, después de que la del miércoles fuera, en principio, la más adversa del episodio. Aunque lo peor, en lo que se refiere a lluvias, ya ha pasado, las precipitaciones, el viento y los avisos meteorológicos continúan en gran parte de la provincia y los efectos empiezan a multiplicarse, pues la crecida de los cauces está dejando numerosos desalojos tanto en la capital como en la provincia.

Este miércoles, algunos puntos de la provincia, como Priego, llegaron a registrar más de 100 litros por metro cuadrado. En la capital, cayeron más de 33, según los datos de la Aemet. Durante la madrugada ha seguido lloviendo, pero ya con menos insistencia y sin superar la decena de litros de agua. Durante la jornada de hoy se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más probables e intensas en las horas centrales del día, con apertura de algunos claros al final de la tarde.

Toda la provincia permanece en aviso, siendo la Subbética la zona más comprometida. Para esta comarca, la Aemet mantiene el aviso naranja hasta media tarde. En la sierra, la campiña y Los Pedroches se queda en amarillo. Además de la lluvia, el viento se está haciendo notar este jueves, con rachas que han llegado hasta los 80 kilómetros por hora. Los vientos y las fuertes rachas persistirán e irán disminuyendo a lo largo de la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 18º; en Lucena, entre 10º y 16º; en Pozoblanco, entre 8º y 15º, y en Priego, entre 8º y 14º.

El tiempo este viernes

De cara a este viernes, la previsión apunta a intervalos de cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, que podrán ir acompañadas ocasionalmente de tormentas y resultar localmente persistentes. No se descarta que en la Subbética puedan ser puntualmente fuertes.

Las temperaturas bajarán, con mínimas que se alcanzarán al final de la jornada, y los vientos soplarán del suroeste, flojos a moderados, aunque con rachas muy fuertes en zonas de mayor altitud. La provincia sigue, por tanto, en vigilancia ante una borrasca que, aunque pierde intensidad, continúa dejando un escenario de inestabilidad.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.

En Directo

María Roso El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo Los embalses de Córdoba han notado el impacto de la primera jornada de la borrasca Leonardo registrando una subida de 5,71 puntos, toda vez que todos los pantanos -a excepción de La Breña e Iznájar- están desembalsando agua. Así, el total de volumen embalsado este jueves es de 68,74%, frente al 63,03% registrado a primera hora del miércoles. Los embalses de la provincia cuentan con 2.283,812 hectómetros cúbicos, lo que supone 189,60 hectómetros cúbicos más en solo 24 horas. Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 67,72 por ciento. Esto es, 6,24 puntos más que el miércoles, subiendo 503,18 hectómentros cúbicos en una jornada y alcanzando los 5.442,659 hectómetros cúbicos de volumen embalsado. Información completa.

La borrasca Leonardo baja hoy en intensidad en Andalucía Aunque la borrasca Leonardo continúa activa, se situa actualmente al sur de Irlanda y va a afectar, fundamentalmente al norte de la Península Ibérica, en especial Galicia. En el caso de Andalucía, el tiempo no será bueno, pero empezará a dar un respiro. Para este jueves, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Andalucía es esta: se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas, con apertura de algunos claros. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior oriental; máximas sin cambios o en aumento. Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más intensas en el tercio oriental.

Desalojo del municipio en Granada Dúdar por el desbordamiento del río Aguas Blancas El pequeño municicipio granadino de Dúdar con menos de 400 habitantes censados ha tenido que ser desalojado al completo durante esta madrugada por la crecida del río Aguas Blancas. A última hora de la noche, el municipio ordenó las primeras evacuaciones en las zonas más próximas al río y se habilitaron espacios en las escuelas municipales. Aunque finalmente, se realizaron traslados hasta Granada capital. Todos los accesos al municipio permanecen cortados debido a graves derrumbes, quedando prohibida la entrada y salida hasta nuevo aviso.

Rescates y desalojos en Grazalema y San Martín del Tesorillo La noche ha sido especialmente compleja en dos municipìos de la provincia de Cádiz: Grazalema y San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar. En ambos casos, la UME y la Guardia Civil realizaron un amplio despliegue y fueron necesarios rescates y desalojos por las intensas precipitaciones y los desbordamientos. Se trata de dos de los municipios que vienen marcados con aviso rojo desde el pasado miércoles por la tarde y donde las precipitaciones han sido más intensas en un momento en el que la tierra ya no tiene más capacidad de absorción y pantanos y arroyos se encontraban al límite. En Grazalema, por ejemplo, se ha batido un récord y en apenas unos días ha llovido más que en Madrid en todo un año.