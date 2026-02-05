Antonio Marín: «Desde la asociación hemos tenido que pagar 4.900 euros para el arreglo de los paneles informativos del polígono»

Actualmente, ¿cómo es la situación del Polígono Industrial El Granadal?

Actualmente es buena. Nosotros tenemos un acuerdo con Sadeco de una limpieza semanal que hasta ahora se está cumpliendo. Sin embargo, el gran problema es la limpieza integral, que tardan en hacerla. Cuando empezó la primavera nos tiramos siete meses con las malas hierbas que salen en las aceras. En octubre todavía no las habían limpiado, y esto sinceramente no corresponde en una ciudad como Córdoba.

El resto de servicios hay que reclamarlos. Por ejemplo, la Policía Local simplemente no existe. Te doy datos. En este polígono se retira una media anual de entre 15 y 20 vehículos abandonados en la vía pública, pero no porque la Policía se pase y compruebe que estos coches están abandonados, sino porque nosotros nos pasamos, comprobamos el abandono y hacemos fotografías que enviamos a nuestro administrador. Después, él las envía vía Internet a la Policía Local y ellos ya hacen el trámite legal.

Desde la asociación de empresarios, ¿qué mejoras demandan?

La conexión de la Avenida Azabache con la Avenida Carlos lll. Esta demanda viene desde que el alcalde, José María Bellido, estaba en la oposición. En esa época, el Partido Popular indicaba en la portada de Diario CÓRDOBA que esta entrada era prioritaria para ellos.

Por este motivo, todo el mundo que entra por Carlos lll hacia Fidiana, este polígono, Cañero o Fuensanta, tiene que pasar por este parking. En estos últimos meses ya ha habido varios accidentes por la rapidez con la que circulan los vehículos.

También solicitamos al departamento de movilidad que se pongan en la vía pública paneles informativos de este polígono, que no está en ninguna parte. Hay cuatro paneles informativos que, durante más de 12 años, han estado en situación de abandono. Desde la asociación y con nuestros fondos, hemos tenido que pagar 4.900 euros para su arreglo, que ahora se niega a pagar el interlocutor del Ayuntamiento, Ramón Díaz.

Panel informativo del Polígono Industrial El Granadal. / Antonio Marín

Por otro lado, ¿qué proyectos de infraestructura se van a desarrollar en 2026?

Actualmente, no hay prevista ninguna actuación de infraestructuras en el polígono.

Como he comentado, la conexión de la Avenida de Azabache con Carlos III está paralizada. Es más, según indica la ley, el Ayuntamiento puede expropiar terrenos para actuaciones municipales por necesidad de la ciudad, amparándose en la legislación de expropiación forzosa y urbanismo por causas de utilidad pública o interés social. Esto permite adquirir suelo para equipamientos, infraestructuras o ejecución de planes urbanísticos, siempre siguiendo un cauce legal, declarando la utilidad pública y abonando el justiprecio. Actualmente, José María Bellido, alcalde de la ciudad, considera que este enlace ya no es prioritario.

Recientemente, el Ayuntamiento de Córdoba ha planteado la posibilidad de que los polígonos industriales se acojan a la Ley 4/2025 de Espacios Productivos de la Junta de Andalucía. El objetivo es contribuir a la profesionalización del sector y a tener un vínculo más sólido con el consistorio. ¿Qué opina la asociación al respecto?

Ley 4/2025. Toda esta ley está actualmente en borrador, es decir, está en proceso de aprobación. Cuando se apruebe tendrá que hacerse poco a poco y se verá su resultado.

Salida y entrada al polígono desde la autovia A-4. / Antonio Marín

Como presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Granadal, ¿cuáles son los principales objetivos de la entidad?

Seguir luchando por la mejora. Pero lo que sí es verdad es que los ciudadanos que eligen la política como forma de ganarse la vida deberían ser mucho más serios, profesionales y cumplidores con sus promesas electorales. Deberían saber que cobran de los Presupuestos del Estado, es decir, de los impuestos que pagamos todos. Por este motivo, está en su sueldo que se les pueda criticar y exigir, pero siempre con la educación que debe establecer la convivencia entre ciudadanos. Eso sí, los ciudadanos de esta ciudad deberíamos ser muchos más críticos y exigentes con nuestros políticos.