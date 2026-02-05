La AEMET advierte de la llegada de un nuevo frente que volverá a descargar con fuerza en el sur peninsular a partir del sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un nuevo aviso ante la llegada de un nuevo temporal atlántico a la Península Ibérica. Según advierte la entidad, tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse a partir del viernes, el sábado se espera la llegada de nuevos frentes que descargarán con fuerza en el sur peninsular. Los meteorólogos advierten que este fenómeno dejará lluvias abundantes en zonas donde ya ha caído mucha agua en los últimos días y, por lo tanto, esto incrementará el riesgo de inundaciones y desbordamientos en la región. Todo apunta a que el temporal se alargará hasta como mínimo el domingo.

Los pronósticos indican que, después de un miércoles de lluvias extremas en Andalucía y un jueves donde aún sigue descargando con fuerza, la borrasca Leonardo empezará a disiparse a partir del viernes. Aun así, según advierte la AEMET, para esta jornada se esperan precipitaciones en vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Los chubascos podrían ser localmente fuertes en sistemas montañosos como las Béticas, sistema Central y Pirineos, así como en Galicia. Para esta jornada también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo que podría dejar olas de hasta 8 metros en Baleares y Galicia.

La situación volverá a complicarse a partir del sábado. Los pronósticos hablan de la llegada de nuevos sistemas frontales que cruzarán la Península y que darán lugar a una "nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento", especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos. Desde la AEMET se advierte que durante esta jornada podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes en las Béticas, donde no se descartan acumulados que superen nuevamente los 150 mm, así como en el sistema Central, entorno del Estrecho y la fachada mediterránea andaluza. También se esperan rachas de viento de más de 90 km/h en el litoral andaluz y una intensificación de temporales martítimos en el Estrecho, el mar de Alborán, Baleares y Galicia.

Noticias relacionadas

De cara al domingo parece que las lluvias podrían ir perdiendo intensidad respecto a los días anteriores, aunque aún así podrán seguir registrándose acumulados importantes en las Béticas. Las rachas de viento muy fuertes quedarán restringidas al extremo sur, cuadrante sudeste y Baleares. Por el momento, los modelos se muestran aún inciertos sobre cómo evolucionará la situación por lo que los meteorólogos aconsejan a la población mantenerse actualizada sobre el estado de los avisos y las indicaciones de las autoridades competentes ante los riesgos derivados de este tren de borrascas que está golpeando España.