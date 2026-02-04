La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada

La borrasca Leonardo atraviesa este miércoles la provincia de Córdoba dejando a su paso lluvias intensas, incidencias en carreteras y un aumento del riesgo por crecidas de ríos, en lo que se prevé que sea uno de los episodios más adversos previstos durante su evolución. Todas las miradas están puestas en las lluvias, que podrían no interrumpirse en 29 horas, según las previsiones de la Aemet, y sobre todo en el río, que supera el umbral naranja ya a su paso por la capital.

Las precipitaciones han sido intensas y localmente fuertes durante la madrugada, con especial incidencia en la Subbética, donde ha estado activado el aviso naranja a primera hora del día también por las fuertes rachas de viento. En el resto de la provincia se mantiene el aviso amarillo durante toda la jornada. En Córdoba capital, hasta las 8.00 horas, se habían superado ya los 20 litros por metro cuadrado, una cifra que contrasta con los 8,2 litros registrados durante todo el día anterior. En zonas del Alto Guadalquivir, como Montoro, los acumulados también han sido significativos.

El impacto de Leonardo, sin embargo, está siendo mayor en el sur de la provincia. En Priego de Córdoba se han registrado casi 40 litros por metro cuadrado de madrugada. Las intensas lluvias han dado lugar a una decena de incidencias, principalmente por anegaciones y obstáculos en la red viaria.

Entre los episodios más destacados se encuentra el desbordamiento del río Cabra a su paso por Montemayor, así como la caída de un terraplén en una carretera del término municipal de Iznájar, lo que ha obligado a extremar la precaución en los desplazamientos, según ha informado el 112.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

A las lluvias se suma el viento de componente oeste, moderado pero con rachas ocasionalmente muy fuertes, que complica aún más la situación. Pese al temporal, las temperaturas continúan en ascenso. La inestabilidad continuará durante la jornada del jueves.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 16º; en Lucena, entre 9º y 14º; en Pozoblanco, entre 7º y 14º, y en Priego, entre 6º y 13º.

El tiempo este jueves

Este jueves, pese a que las lluvias darán una treguda a partir de las 12.00 horas, según el pronóstico de la Aemet, también será un día marcado por las precipitaciones, sobre todo en las horas centrales del día, antes de una posible mejora al final de la tarde.

Se prevén cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas y temperaturas en ascenso, así como vientos moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 18º; en Lucena, entre 10º y 16º; en Pozoblanco, entre 8º y 15º, y en Priego, entre 8º y 14º.

En Directo

Araceli R. Arjona El talud de La Canchuela preocupa a los vecinos de Majaneque Según los vecinos de Majaneque, desde ayer a mediodía hasta ahora, el río ha subido unos dos metros, aunque están tranquilos por ese lado porque "aún faltan cuatro metros para que llegue hasta arriba". El principal temor es que el arreglo provisional realizado por el ayuntamiento en La Canchuela no pueda contener el agua que viene de la Sierra y el arroyo vuelva a desbordarse.

Aspecto de una solitaria avenida de Granada en medio de los avisos por la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo Poco tránsito en las calles Las calles de Córdoba capital muestran escaso tránsito de vehículos y personas, algo en lo que tiene que ver el cierre de colegios y los avisos de la Aemet. Vista desde la plaza de Colón, sin apenas tráfico dutante los avisos de la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo

Los Jardines de Colón, cerrados por la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo Parques cerrados en Córdoba El Ayuntamiento mantiene cerrados los parques de la ciudad ante la previsión de lluvias persistentes y vientos. Parque cerrado en los jardines de La Victoria. / Manuel Murillo

Rafael Cobo Cortada la carretera CO-7207 en Priego por el desbordamiento del río Salado En el término municipal de Priego, según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, se ha cortado la CO-7207 que une la aldea de El Tarajal con la CO-8209, en el punto kilométrico 1+500 por desbordamiento del río Salado.