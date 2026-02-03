Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España redobla su apuesta por la ciencia climática y destinará 14 millones para nuevos estudios ambientales

Sara Aagesen y Diana Morant defienden la apuesta del Gobierno por el conocimiento científico como herramienta para hacer frente a la emergencia climática

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. / EFE

Valentina Raffio

Barcelona

España quiere redoblar su apuesta por la ciencia que permite entender la gravedad del cambio climático y, sobre todo, plantear soluciones para hacer frente a este problema. Para ello, según ha anunciado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el Gobierno invertirá 14 millones de euros adicionales para financiar estudios en materia ambiental en varios centros de investigación españoles. Estos fondos se destinarán a nutrir un total de 46 proyectos de investigación centrados en la proteger de la naturaleza, preservar la biodiversidad, prevenir la contaminación marina y, en general, entender cómo actuar frente a los desafíos climáticos actuales. "La ciencia debe ser la brújula que nos indique cómo actuar frente a estos problemas", ha reivindicado Aagesen.

El anuncio se ha realizado este martes en el marco de la presentación del 'Libro blanco de la ciencia del clima en España', un atlas donde se resumen cuáles son los principales grupos de investigación y proyectos centrados en el estudio de esta crisis de escala global. El informe, presentado junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, identifica un total de 85 grupos de investigación y más de 600 investigadores españoles especializados en el estudio de todas y cada una de las facetas del cambio climático; desde la física del clima hasta la restauración de la biodiversidad. "Necesitamos esta ciencia para guiar las decisiones políticas en materia de clima. No podemos actuar basándonos en intuiciones, sino que necesitamos datos para entender cuál es la mejor estrategia a seguir en cada caso", ha reafirmado Morant.

Noticias relacionadas

En la presentación de este martes, llevada a cabo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid, tanto Aagesen como Morant han aprovechado la ocasión para denunciar el auge de los discursos negacionistas y de los ataques contra quienes trabajan en cuestiones relacionadas contra el cambio climático. "Nunca habíamos tenido tantos datos sobre el peligro que supone el cambio climático y, aún así, nunca había habido tantos ataques a la ciencia del clima y a quienes la defienden", ha argumentado Aagesen. En este misma línea, Morant ha afirmado que "el negacionismo y las falsas narrativas sobre el clima ponen en peligro vidas y debilitan los cimientos mismos de la democracia" por lo que urge tomar medidas al respecto.

