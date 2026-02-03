La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos

Córdoba ha amanecido con lluvia en una nueva jornada en la que se espera que la borrasca Leonardo siga azotando a la provincia. Los dispositivos de emergencia están preparados para atender las situaciones que pueda desencadenar el temporal, tanto en la provincia como en la ciudad. Y la Aemet avisa: vienen 22 horas seguidas de lluvia.

El episodio más intenso comenzará esta misma noche y se prolongará durante buena parte del miércoles.

Ayer la lluvia y el viento dejaron un reguero importante de incidencias en localidades como Lucena, Puente Genil o Priego, así como en el resto de la provincia, por lo que la Diputación mantiene activo su plan de emergencias. En la capital, el Ayuntamiento también ha reforzado su vigilancia. Y no es para menos.

Durante la jornada de hoy se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles, que de forma ocasional podrán ser moderadas. A lo largo de la tarde, el cielo tenderá a cubrirse por completo, con lluvias moderadas generalizadas al final del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que los vientos soplarán moderados del suroeste.

El peor tramo llegará a partir de las 20.00 horas de hoy. Desde ese momento, la Aemet prevé hasta 22 horas ininterrumpidas de lluvia, que se extenderán hasta las 17.00 horas del miércoles, lo que podría provocar acumulaciones importantes de agua.

El tiempo este martes en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 13º; en Lucena, entre 5º y 10º; en Pozoblanco, entre 5º y 10º, y en Priego, entre 4º y 8º.

El tiempo este miércoles

El miércoles continuará el tiempo adverso, con cielos cubiertos y precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes. Las temperaturas subirán, pero el protagonismo lo tomarán los vientos del oeste, moderados y con rachas ocasionalmente muy fuertes.

La Subbética cordobesa estará en aviso amarillo tanto por lluvias como por viento, por lo que se recomienda extremar la precaución.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 16º; en Lucena, entre 9º y 14º; en Pozoblanco, entre 7º y 14º, y en Priego, entre 6º y 13º.