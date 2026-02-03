La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Enviado mensaje Es-Alert a los teléfonos de 48 municipios andaluces por la borrasca El mensaje Es-Alert de alerta de Protección Civil ha sido enviado esta tarde a los teléfonos de 48 municipios andaluces afectados por el paso de la borrasca Leonardo con fuertes lluvias y vientos. Se trata de los avisos rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) y serranía de Ronda (Málaga) y naranja en la zona del alto estrecho gaditano y además se ha enviado otro mensaje Es-Alert a Jaén para la zona de Los Puentes por riesgo de inundacion, según ha informado en su cuenta de X el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Ante el riesgo, la Junta de Andalucía ha exhortado a la prudencia máxima, evitar desplazamientos y nunca cruzar zonas anegadas, no transistar en zonas de cauces ni zonas inundables y recomienda subir a zonas altas.

Susana Sorní Los militares de la UME se despliegan para la contención de balsas mineras tóxicas en Huelva Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado ya para incorporarse al dispositivo de emergencias de forma excepcional y ante la petición de la Junta de Andalucía, que ha elevado a nivel 2 la fase operativa del Plan de Emergencias. Según indicó el propio presidente Juanma Moreno durante su comparecencia, a la UME se le ha pedido que extreme la vigilancia ante la posibilidad de desbordamiento de las balsas mineras en las provincias de Huelva y Sevilla. Una de las preocupaciones del Gobierno andaluz apunta a las infraestructuras de residuos industriales en la provincia onubense, donde las lluvias torrenciales podrían comprometer la seguridad de las grandes balsas mineras. Lee la noticia completa.

La UME moviliza 250 militares y 90 vehículos en Andalucía Un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) integrado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados está desplegado en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos de la borrasca Leonardo que prevé riesgo extremo de lluvias. Fuentes del Ministerio de Defensa han informado a EFE de este operativo formado por unidades procedentes del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y el Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla).

Emergencias Andalucía envía mensajes Es-Alert en 47 municipios La Junta de Andalucía ha enviado un mensaje Es-Alert a las 20:23 a los teléfonos móviles de los 47 municipios de las comarcas afectadas por el temporal, ante el aviso rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) y la Serranía de Ronda (Málaga). Además, se mantiene un aviso naranja (riesgo alto) en el Estrecho gaditano, por lo que se refuerza el llamamiento a extremar la precaución. Ante el riesgo de inundaciones, se pide prudencia máxima: evitar desplazamientos y no cruzar nunca zonas anegadas, aunque parezcan transitables. También se recomienda no transitar por áreas próximas a cauces y, en caso de encontrarse en zonas inundables, subir a zonas altas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Los municipios que han recibido esta alerta son los quince de la comarca meteorológica de Grazalema, los seis del Estrecho gaditano, mientras que en la Serranía de Ronda han sido 26.

Laura Rubio Málaga se paraliza durante la borrasca Leonardo: cierran parques y equipamientos culturales, sociales y deportivos Continúan las medidas para sobrellevar la borrasca Leonardo en Málaga. El Ayuntamiento tiene previsto activar esta noche, a las 23.00 horas, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros previsto desde la próxima medianoche hasta las 23.59 horas de mañana miércoles. Lee la noticia completa.

Adrián Ramírez El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo El río Guadalquivir ha vuelto a situarse por encima del nivel amarillo a su paso por Córdoba capital este martes según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Pasadas las 18.30 horas, la lámina de agua alcanzaba los 1,663 metros sobre el lecho de aguas bajas, en la antesala del episodio más adverso de la borrasca Leonardo. Lee la noticia completa.

Domingo Díaz La borrasca Leonardo amenaza a Jerez: "Tenemos el río Guadalete en nivel rojo y eso va a provocar una masiva cantidad de agua" Jerez encara la llegada de Leonardo con gran preocupación. Las poblaciones rurales tuvieron que ser desalojadas la pasada semana por la crecida del Guadalete y esta vez lloverá sobre mojado. María José García Pelayo, alcaldesa de la localidad, ha afirmado este martes que "afrontamos dos días muy complicados". "Fundamentalmente dos días porque pueden ser más", ha insistido. "A partir de esta noche se va a producir la llegada de la borrasca, del temporal, como quieran llamarlo, Leonardo, que va a ser especialmente grave en la zona de Jerez". Lee la noticia completa.

Más de 900 desalojados en Jerez, Jimena y San Roque (Cádiz) ante el riesgo de inundaciones Más de 900 vecinos de Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, están siendo desalojados de forma preventiva de sus viviendas, ubicadas en zonas que pueden ser inundadas durante las intensas lluvias que se prevén a partir de esta medianoche debido a la borrasca Leonardo.

La UME moviliza unidades en Andalucía para colaborar ante la llegada de la borrasca Leonardo Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido este martes de la Base de Morón, en Arahal (Sevilla) para colaborar con los servicios de emergencias de Andalucía ante la llegada de la borrasca Leonardo a esta comunidad. Según ha informado esta unidad del Ministerio de Defensa en su perfil oficial de X, donde ha compartido imágenes de la movilización de distintos vehículos, la UME trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.