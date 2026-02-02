La borrasca Leonardo irrumpe en Córdoba y la Aemet avisa de lluvias, tormentas y vientos muy fuertes

Córdoba sigue encadenando borrascas. Ahora se trata de Leonardo, que ya se deja sentir en la provincia, donde la Aemet avisa de lluvias, tormentas y vientos muy fuertes, marcando un inicio de semana inestable en gran parte de la provincia. Durante la madrugada de este lunes, ya se han registrado rachas de viento de hasta 45 km/h en la capital, además de 0,4 litros por metro cuadrado de precipitaciones, un anticipo de lo que se espera a lo largo del día.

Ante tal escenario meteorológico, el Ayuntamiento de Córdoba no ha dudado en cerrar los parques de la ciudad. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para el norte de la provincia.

Según las previsiones, este lunes estará marcado por cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas que podrán ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormentas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque las máximas podrían experimentar un ligero descenso. En cuanto al viento, soplará de componente oeste, moderado, pero con rachas muy fuertes ocasionales, especialmente durante la mañana, perdiendo intensidad conforme avance la tarde.

El tiempo este domingo en Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 14º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 5º y 11º.

El tiempo este martes

La situación meteorológica seguirá siendo inestable este martes, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones moderadas persistiendo en la provincia.

Las temperaturas apenas variarán, mientras que los vientos irán de flojos a moderados, también de componente oeste, ofreciendo un ligero respiro respecto a las intensas rachas del lunes. La borrasca Leonardo seguirá marcando la actualidad meteorológica, por lo que conviene no bajar la guardia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 13º; en Lucena, entre 6º y 11º; en Pozoblanco, entre 5º y 10º, y en Priego, entre 4º y 9º.