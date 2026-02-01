Aviso de la Aemet: tras Kristin llega Leonardo, una nueva borrasca que trae de nuevo lluvias a Córdoba este domingo

Córdoba aún no se ha recuperado de Kristin ni ha recargado el suficiente sol para lo que viene, y ya tiene encima una nueva borrasca. Leonardo llega a la provincia para acabar la semana como empezó: con lluvia, vaticinando así el mal tiempo que se vivirá en los próximos días. Y es que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) seguimos sin acercarnos al horizonte del fin del temporal.

El pronóstico de hoy en Córdoba capital es de 100% de probabilidad de precipitaciones en el primer tramo del día, que desciende al 55% durante la tarde. Si bien, la Aemet no ha emitido avisos en la provincia por vientos ni lluvias. Es esta la buena noticia. Las temperaturas, por otra parte, sí que se mantienen estables, similares a las de los últimos días.

Si ahondamos un poco más, según la predicción horaria, los chubascos persistirán hasta las 19.00 horas y el temporal será más intenso entre las 15.00 y las 17.00 horas, tramo en el que podrían caer hasta tres litros en el observatorio del Aeropuerto de Córdoba.

En el global de la provincia, la predicción de la Aemet para este domingo es de cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en las sierras. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y los vientos serán flojos a moderados de componente oeste.

El tiempo este domingo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 6º y 12º, y en Priego, entre 5º y 13º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Para mañana lunes, 2 de febrero, la Aemet prevé cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, que serán localmente fuertes e irán ocasionalmente acompañadas de tormentas. Las temperaturas seguirán sin cambios o con máximas en descenso. Asimismo, los habrá vientos de componente oeste moderados, con rachas muy fuertes ocasionales, disminuyendo por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 7º y 13º; en Pozoblanco, entre 6º y 12º, y en Priego, entre 5º y 12º.