Córdoba vuelve a ver el sol en una ansiada y breve tregua de la lluvia: este es el pronóstico de la Aemet

La lluvia da una tregua (breve, eso sí) y Córdoba podrá disfrutar de unas horas de sol antes del regreso de una nueva borrasca. Tras semanas sin cese de las precipitaciones, hoy se podrá salir a la calle con tranquilidad, sin paraguas y con unas temperaturas más o menos agradables, pese a que las mínimas bajan ligeramente en la ciudad, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es la ocasión perfecta para disfrutar de un fin de semana marcado por el mercado temático que, seguro, cogerán con ganas los cordobeses como excusa para no quedarse en casa.

Los cielos se mantendrán despejados o parcialmente nubosos durante toda la jornada, y por primera vez en varios días, la Aemet aleja la probabilidad de lluvia de la capital cordobesa. Si bien habrá que aprovechar este respiro de la lluvia porque una nueva borrasca amenaza con volver antes de que finalice el fin de semana. Las temperaturas comienzan una desescalada progresiva que no será muy palpable en el día de hoy y que se notará algo más el domingo.

El tiempo en Córdoba este sábado 31 de enero. / CÓRDOBA

En concreto, la previsión de la Aemet para la provincia este sábado es de cielos nubosos, con apertura de algunos claros por la tarde. Las temperaturas, como hemos avanzado, se sitúan en descenso, aunque localmente sin cambios. En el día de hoy también habrá vientos flojos de componente oeste, que serán ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 7º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 5º y 11º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para mañana domingo, 1 de febrero, la Aemet espera la vuelta de la lluvia. El pronóstico para Córdoba es de Cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar brumas y bancos de niebla en el norte de la provincia. Las temperaturas serán similares a las del sábado y se mantienen con pocos cambios o localmente en ascenso. Los vientos, que están en el punto de mira en los últimos días, serán flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 6º y 12º, y en Priego, entre 5º y 13º.