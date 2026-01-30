El tiempo
Bajan las temperaturas en Córdoba con un leve respiro en las lluvias para las próximas horas según la Aemet
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba ha amanecido este viernes con brumas y bancos de niebla, tras el paso de las últimas borrascas que han dejado lluvias abundantes en la provincia. En paralelo, la situación en el río Guadalquivir evoluciona de forma favorable, con un descenso progresivo del caudal que ya vuelve al umbral amarillo, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Córdoba a rebajar el plan de emergencia a fase de preemergencia.
Las lluvias no cesarán en el horizonte, llegando a una probabilidad del 100% en los próximos días, salvo el comienzo del fin de semana, donde parece que darán un leve respiro a los cordobeses.
El tiempo este viernes
Pero, sin entrar en pronósticos tan adelantados, y centrándonos en las próximas horas, la pregunta que muchos cordobeses se hacen es: ¿cuándo lloverá hoy viernes, 30 de enero? La Aemet espera para hoy cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales, localmente moderadas en las sierras. Brumas matinales, con bancos de niebla. Temperaturas en descenso y vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados a partir de mediodía y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 16º; en Lucena, entre 9º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.
El tiempo en Córdoba este sábado
Para mañana sábado, 31 de enero, la Aemet espera cielos nubosos, con apertura de algunos claros por la tarde. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 7º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 5º y 11º.
