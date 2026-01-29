La Aemet mantiene el aviso amarillo en la Subbética mientras siguen las lluvias en Córdoba

La inestabilidad continúa en Córdoba, aunque con menos intensidad que la última jornada, donde el paso de la borrasca Kristin por la provincia y la capital dejó carreteras anegadas, decenas de árboles caídos, tejados desprendidos y una persona herida. En total, más de doscientas incidencias.

El el cauce del Guadalquivir también ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas. Según los datos facilitados este jueves por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se mantiene por encima de los dos metros de altura sobre el lecho de aguas bajas (m.l.a.) y continúa en nivel naranja a su paso por Córdoba capital.

Aviso amarillo por fuertes vientos

Además, no solo la lluvia marca la agenda de los próximos días. Así, la Aemet ha activado el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora este jueves, 29 de enero. El aviso afecta tanto a la Subbética, desde las 06.00 horas hasta las 15.00 horas. También se mantiene el aviso amarillo por lluvia, hasta las 21.00 horas, con una probabilidad de que caigan hasta 15 litros en una hora y 40 de acumulado. El norte de la provincia y la Campiña cordobesa no estarán afectadas por este aviso meteorológico.

Pero, sin entrar en pronósticos tan adelantados, y centrándonos en las próximas horas, la pregunta que muchos cordobeses se hacen es: ¿cuándo lloverá hoy jueves, 29 de enero? ¿Podré salir a comprar, al trabajo o a la escuela sin mojarme? ¿Tendremos una tarde con algún rayito de sol a la vista?

En realidad, la Aemet espera para hoy cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes en la Subbética. Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado; las máximas con pocos cambios. Vientos de componente oeste moderados, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en cotas altas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 17º; en Lucena, entre 11º y 15º; en Pozoblanco, entre 8º y 14º, y en Priego, entre 9º y 14º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Para mañana viernes, 30 de enero, la Aemet espera cielos nubosos, con predominio de nubes bajas por la mañana y posibles brumas y bancos de niebla, sin descartar precipitaciones débiles, más probables e intensas en la Subbética. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ligero descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 15º; en Lucena, entre 9º y 14º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 6º y 13º.