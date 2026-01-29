El tiempo
La Aemet mantiene el aviso amarillo en la Subbética mientras siguen las lluvias en Córdoba
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La inestabilidad continúa en Córdoba, aunque con menos intensidad que la última jornada, donde el paso de la borrasca Kristin por la provincia y la capital dejó carreteras anegadas, decenas de árboles caídos, tejados desprendidos y una persona herida. En total, más de doscientas incidencias.
El el cauce del Guadalquivir también ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas. Según los datos facilitados este jueves por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se mantiene por encima de los dos metros de altura sobre el lecho de aguas bajas (m.l.a.) y continúa en nivel naranja a su paso por Córdoba capital.
Aviso amarillo por fuertes vientos
Además, no solo la lluvia marca la agenda de los próximos días. Así, la Aemet ha activado el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora este jueves, 29 de enero. El aviso afecta tanto a la Subbética, desde las 06.00 horas hasta las 15.00 horas. También se mantiene el aviso amarillo por lluvia, hasta las 21.00 horas, con una probabilidad de que caigan hasta 15 litros en una hora y 40 de acumulado. El norte de la provincia y la Campiña cordobesa no estarán afectadas por este aviso meteorológico.
Pero, sin entrar en pronósticos tan adelantados, y centrándonos en las próximas horas, la pregunta que muchos cordobeses se hacen es: ¿cuándo lloverá hoy jueves, 29 de enero? ¿Podré salir a comprar, al trabajo o a la escuela sin mojarme? ¿Tendremos una tarde con algún rayito de sol a la vista?
En realidad, la Aemet espera para hoy cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes en la Subbética. Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado; las máximas con pocos cambios. Vientos de componente oeste moderados, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en cotas altas.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 17º; en Lucena, entre 11º y 15º; en Pozoblanco, entre 8º y 14º, y en Priego, entre 9º y 14º.
El tiempo en Córdoba este viernes
Para mañana viernes, 30 de enero, la Aemet espera cielos nubosos, con predominio de nubes bajas por la mañana y posibles brumas y bancos de niebla, sin descartar precipitaciones débiles, más probables e intensas en la Subbética. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ligero descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 15º; en Lucena, entre 9º y 14º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 6º y 13º.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph