En Vilanova de Bellpuig
Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida
Los bomberos han podido liberar a otro de los atrapados, después de que su vivienda, situada en el municipio de Vilanova de Bellpuig, sufriera un "colapso estructural"
EP
LLEIDA
Una persona todavía se encuentra atrapada en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.
Los Bombers han asegurado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que ya han podido liberar a otro de los dos atrapados.
Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
