Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de hasta 90 km/h y acumulados de agua de más de 60 litros

Continúa el paso del tren de borrascas por España, con especial afectación a Andalucía y un impacto ya importante en la provincia de Córdoba. Tras Ingrid y Joseph, esta pasada madrugada ha entrado la borrasca Kristin, que tiene en aviso naranja de la Aemet por fuertes vientos a la Campiña, donde se sitúa la capital, y la Subbética.

En el caso de la Campiña, habrá vientos de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en la zona sur de la provincia se le une la alta probabilidad de lluvias extremas, con 20 litros por metro cuadrado en una sola hora y acumulados de 40 litros en toda la jornada. Además, en el norte (Sierra-Pedroches), el aviso de la Aemet es amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Los avisos están activos desde las 06.00 a las 14.59 horas

Avisos de la Aemet en la provincia de Córdoba para hoy miércoles, 28 de enero. / Aemet

Más de 50 litros en varios puntos de la provincia

De hecho, entre las lluvias de esta pasada madrugada y las recibidas en la jornada de ayer, determinados puntos de la provincia han superado los 50 litros por metro cuadrado, entre ellos el embalse de Guadanuño (60,8) y Cardeña (55,4). También ha llovido de forma muy abundante en Espiel (44,8 litros), Doña Mencía (42,9) y Priego de Córdoba (38,8). Mientras, en la estación que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto, se han registrado 27 litros entre esta noche y el día de ayer.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Ante esta tesitura, el Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el nivel 1 de emergencia y constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal). El nivel del río Guadalquivir al paso por la capital está en umbral amarillo, muy cercano al naranja, con una lámina de agua 1,81 metros a las 07.40 horas que podría crecer a lo largo del día.

Diversas localidades de la provincia también están en alerta, la última Palma del Río, que tiene constituido un Plan de Emergencias Municipal, con especial vigilancia a los caudales y arroyos y reuniones de seguimiento para evaluar el impacto de la borrasca. A nivel andaluz, hay que destacar que la Junta ha elevado el nivel de emergencias tras más de 300 incidencias en la comunidad y una persona fallecida en Málaga. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido a los ciudadanos que sigan las instrucciones del 112 y limiten los desplazamientos.

Precipitaciones previstas en Andalucía hoy miércoles, 28 de enero. / X / @AEMET_Andalucia

Centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para Córdoba, hoy miércoles se esperan cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso. Vientos moderados a fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes generalizadas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 18º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.

El tiempo en Córdoba este jueves

Para mañana jueves, 29 de enero, la Aemet prevé cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes en la Subbética. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, localmente notable; máximas con pocos cambios. Vientos de componente oeste moderados, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en cotas altas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 17º; en Lucena, entre 12º y 15º; en Pozoblanco, entre 8º y 14º, y en Priego, entre 10º y 14º.