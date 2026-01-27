La provincia de Córdoba, en aviso amarillo: el temporal de lluvia y viento trae rachas de 70 km/h y hasta 40 litros de agua

La provincia de Córdoba al completo se encuentra en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el temporal de lluvia y viento que está sacudiendo todo el país. La borrasca Joseph, que ya hace sus estragos y sucede a Ingrid, provocará importantes afecciones climáticas, con consecuencias relevantes en las localidades cordobesas.

Así, la Aemet ha publicado un relevante aviso en el que explica que "todas las comunidades autónomas, salvo Canarias", tienen activado algún tipo de aviso para hoy martes, 27 de enero. La mayor adversidad se concentra en el oeste y el sur de España, así como en la costa gallega.

En el caso de la provincia de Córdoba, está activo el aviso amarillo por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en Sierra-Pedroches, es decir, en todo el norte. Esta alerta está activa desde las 12.00 a las 22.00 horas. Además, tanto en la Campiña, donde se sitúa la capital, como en la Subbética, el color del aviso es el mismo, el amarillo, pero derivado del viento, y no de las precipitaciones. La Aemet espera rachas de hasta 70 kilómetros por hora entre las 06.00 y las 18.00 horas.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Por este motivo, tanto el Ayuntamiento de la capital como diversos consistorios de la provincia han decidido el cierre de parques, áreas recreativas y otros espacios al aire libre con el objetivo de garantizar la seguridad de personas y bienes. De hecho, en la estación meteorológica que la Aemet tiene en el aeropuerto, ya se han registrado rachas de viento de 55 kilómetros por hora. Especial precaución deben tener los conductores de vehículos durante toda la jornada.

Centrándonos ya en el pronóstico concreto de la Aemet para Córdoba y provincia, tendremos cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras. Temperaturas mínimas en descenso, máximas con pocos cambios. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 5º y 13º, y en Priego, entre 5º y 12º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana miércoles, 28 de enero, la Aemet espera cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso. Vientos moderados a fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes generalizadas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 18º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.