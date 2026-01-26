La borrasca Ingrid no da tregua y estas son las horas con más probabilidad de lluvia en Córdoba, según la Aemet

Lluvia a cántaros. Ese podría ser el otro titular para hablar del pronóstico del tiempo en Córdoba y provincia. En la pasada madrugada, Aguilar de la Frontera se llevó el récord de precipitaciones, con 8,4 litros por metro cuadrado, aunque Doña Mencía (6,4), Priego (6) y la propia capital, con dos litros, también destacaron en este aspecto. En Priego, además, la borrasca Ingrid dejó más de 21 litros de agua ayer domingo, en una jornada que estuvo marcada por el líquido elemento en buena parte de España.

Aunque los embalses se han beneficiado de este auténtico vendaval acuoso, pasan los días y la ausencia de momentos con sol y sin precipitaciones marca el devenir diario de los cordobeses. Los planes en la calle se convierten en una odisea, el paraguas es un complemento obligado y el chubasquero, una opción más que aconsejable.

Aviso amarillo en la Campiña cordobesa y en la Subbética este martes, 27 de enero. / Aemet

Aviso amarillo por fuertes vientos

Además, no solo la lluvia marca la agenda de los próximos días. Así, la Aemet ha activado el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora este martes, 27 de enero. El aviso afecta tanto a la Campiña cordobesa, donde se ubica la capital, como a la Subbética, desde las 06.00 horas hasta las 18.00 horas. Las rachas de fuerte viento serán de componente oeste. El norte de la provincia no está afectado por este aviso meteorológico.

En el lado positivo de este tiempo plenamente invernal, hay que destacar que las temperaturas se han moderado conforme la borrasca se apodera del país. Así, esta pasada madrugada la mínima en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de Córdoba ha sido de 11,9º, una cota más propia de la primavera avanzada que de pleno mes de enero. En próximos días, aunque bajarán un poco las mínimas, las máximas subirán y tendremos tardes, incluso, rozando los 20 grados.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Pero, sin entrar en pronósticos tan adelantados, y centrándonos en las próximas horas, la pregunta que muchos cordobeses se hacen es: ¿cuándo lloverá hoy lunes, 26 de enero? ¿Podré salir a comprar, al trabajo o a la escuela sin mojarme? ¿Tendremos una tarde con algún rayito de sol a la vista?

Predicción por horas del tiempo en Córdoba capital, hoy lunes 26 de eneor. / Aemet

En realidad, la Aemet espera para hoy cielos muy nubosos o cubiertos, con brumas matinales y precipitaciones débiles a moderadas generalizadas. Temperaturas en ascenso, localmente notable para las mínimas. Vientos de componente oeste flojos aumentando a moderados. Las lluvias, además, serán más intensas durante la tarde, con picos de hasta 6 litros por metro cuadrado.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 17º; en Lucena, entre 9º y 14º; en Pozoblanco, entre 9º y 14º, y en Priego, entre 10º y 13º.

El tiempo en Córdoba este martes

Para mañana martes, 27 de enero, la Aemet espera cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras. Temperaturas en descenso. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la Campiña y la Subbética.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 16º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 12º, y en Priego, entre 5º y 12º.