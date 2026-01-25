Seis de cada diez suplementos vendidos 'on line' incumplen la normativa: la mayoría son para adelgazar o ganar músculo

Los especialistas en nutrición señalan que si una persona está sana y lleva una dieta equilibrada no debe tomar complementos alimenticios. Sin embargo, la mitad de los españoles han tomado algún suplemento en el último año: en concreto lo ha hecho un 58% –según una encuesta de la OCU– con el fin de tener más calcio, Omega 3, magnesio o vitaminas. También son populares los suplementos antiedad, para adelgazar, mejorar el rendimiento deportivo o el vigor sexual. Sin embargo, muchos de ellos no reportan los supuestos beneficios que publicitan. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), que realiza controles para comprobar que no se engaña al consumidor ni se pone en riesgo su salud, ha detectado que seis de cada diez complementos alimenticios (el 64%) que se venden en internet incumplen la normativa.

Los productos que se venden 'on line' superan los incumplimientos detectados en análisis aleatorios de muestras, en establecimientos de la cadena de distribución, o las evaluaciones que se realizan para comprobar la conformidad del etiquetado y la composición en el momento en el que un fabricante notifica la comercialización de un nuevo complemento, según la última memoria de la AESAN, correspondiente a 2024. Los incumplimientos en internet se refieren, sobre todo, a la información que se ofrece al consumidor.

El fraude es habitual y a veces contienen un etiquetado engañoso o prometen beneficios para la salud, que no están demostrados

A diferencia de los medicamentos, los suplementos no requieren autorización para su venta ni tienen que pasar rigurosos controles para demostrar su eficacia y seguridad. Eso sí, no pueden publicitar que pueden prevenir, tratar o curar enfermedad. Pese a ello, el fraude es habitual y a veces contienen un etiquetado engañoso o prometen beneficios para la salud que no están demostrados. Y el peligro es que pueden contener sustancias prohibidas o sin base científica que ponen en riesgo la salud, sobre todo si se venden por internet, como ponen de manifiesto los controles de la AESAN.

Hay muchísima estafa en internet con suplementos donde el reclamo es adelgazar rápido, ganar masa muscular y mejorar las defensas Luis Corrons — Security Evangelist de la compañía Gen digital

En la misma línea, Luis Corrons, portavoz en España de la compañía Gen digital –compañía líder mundial en ciberseguridad y que en 2025 detectó a nivel internacional 6.500 farmacias 'on line' fraudulentas–, indica que "hay muchísima estafa en internet con suplementos donde el reclamo es adelgazar rápido, ganar masa muscular y mejorar las defensas, con promesas agresivas, precios llamativos y cero controles".

Suplementos para deportistas

Los suplementos para deportistas, de hecho, están en el punto de mira de las sociedades médicas. La Organización Médica Colegial, junto a otras dos asociaciones del ámbito de la actividad física, emitieron el pasado verano un contundente comunicado alertando de que muchos de los suplementos que son consumidos por deportistas, sobre todo aficionados, "no tienen utilidad y pueden tener efectos nocivos para la salud". La advertencia vino motivada porque el año pasado hubo numerosas intervenciones policiales destinadas a desarticular grupos criminales dedicados a la venta de suplementos con sustancias dopantes e ilegales.

La OCU ha denunciado 28 complementos alimenticios por tener alegaciones incompletas, inventadas o no autorizadas a lo largo de 2025

Asimismo, la OCU ha denunciado ante la AESAN 28 complementos por tener alegaciones incompletas, inventadas o no autorizadas a lo largo de 2025. En concreto, once aducen efectos adelgazantes, cinco son de colágeno, cuatro para los problemas articulares, otros cuatro para el sistema nervioso y cuatro más de diversa índole. Varias de las denuncias provienen de los consumidores, a través de la campaña Menos cuento y más ciencia.

Los resultados sobre estas denuncias aún no se han hecho públicos, pero en 2024 la AESAN emitió 64 notificaciones sobre complementos alimenticios por riesgo directo o indirecto para la salud. Fue el tercer tipo de alimento con más alertas, por detrás de los pescados y las carnes contaminadas o con algún componente dañino. La mayoría fueron complementos para incrementar el vigor sexual, estimular la pérdida de peso o el desarrollo muscular. Asimismo, se adoptaron 1.137 medidas administrativas para corregir incumplimientos de suplementos, de ellas 19 alertas, seis aperturas de expediente y 21 retiradas de productos.