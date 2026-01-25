El tiempo
La lluvia regresa a Córdoba sin horizonte próximo de tregua: esta es la previsión de la Aemet
El final de la semana y el trascurso de la próxima estará marcado por las precipitaciones y las tormentas
El domingo, estará pasado por agua en Córdoba. La borrasca Ingrid, que deja multitud de incidencias en el país, sigue su curso y hoy vuelve a posarse en Córdoba tras un sábado de tregua en el que no se dejó ver el sol. La lluvia vuelve por un largo tiempo en una jornada marcada por los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en todo el territorio nacional de los que la provincia se libra.
La previsión de la Aemet apunta a un 100% de probabilidad de precipitaciones, que podrían ir acompañadas de tormentas durante todo el domingo en Córdoba capital, aunque no se esperan incidencias. A primera hora de la mañana, a mediodía y en torno a las 20.00 son las horas en las que se espera un mayor volumen de lluvia en la ciudad. El pronóstico será similar en la semana que comienza mañana y, por el momento, no hay horizonte próximo de tregua.
En la provincia, la Aemet prevé hoy cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, con probabilidad de ser persistentes en la Subbética. Las temperaturas se sitúan en ascenso, localmente notable en las máximas del tercio norte de la provincia. Los vientos serán moderados del suroeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 13º; en Lucena, entre 4º y 12º; en Pozoblanco, entre 3º y 13º, y en Priego, entre 2º y 10º.
El tiempo en Córdoba este sábado
Para mañana lunes, 26 de enero, la Aemet tiene un pronóstico parecido en Córdoba. El organismo apunta a cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, temperaturas en ascenso, localmente notable para las mínimas y vientos flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 17º; en Lucena, entre 10º y 14º; en Pozoblanco, entre 9º y 14º, y en Priego, entre 8º y 13º.
