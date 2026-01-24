El tiempo
Ingrid da una tregua que no durará mucho en Córdoba: esta es la hora de la vuelta de la lluvia, según la Aemet
Bajan las temperaturas en una jornada nubosa en la provincia
La borrasca Ingrid, que han dejado importantes incidencias a su paso por la provincia de Córdoba, se aleja por unas horas, dando así una pequeña tregua a las lluvias que se suceden en los últimos días. Las precipitaciones se alejan para dar la bienvenida a un sábado nuboso en el que se podrá aprovechar para salir a la calle sin paraguas. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apenas apunta a entre un 10 y un 20% de probabilidad de lluvia durante la jornada de hoy.
No obstante, este paréntesis solo durará unas horas, ya que la probabilidad de chubascos se volverá a elevar la próxima madrugada, a partir de las 5.00 horas, dando paso a un domingo lluvioso en el que el cuerpo pedirá quedarse en casa. Las temperaturas, por otra parte, se mantienen sin cambios significativos, con las mínimas a la baja.
En concreto, la previsión de la Aemet para este sábado en la provincia de Córdoba es de intervalos de cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles ocasionales. Las temperaturas se sitúan, asimismo, en descenso y soplarán vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 13º; en Lucena, entre 2º y 9º; en Pozoblanco, entre 1º y 7º, y en Priego, entre 1º y 8º.
El tiempo en Córdoba este sábado
Para mañana domingo, 25 de enero, la Aemet espera la vuelta de la lluvia. La previsión es de cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, con probabilidad de ser persistentes en la Subbética. Las temperaturas continúan en ascenso, localmente notable en las máximas del tercio norte de la provincia. Además, habrá vientos moderados del suroeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 14º; en Lucena, entre 4º y 11º; en Pozoblanco, entre 3º y 14º, y en Priego, entre 2º y 10º.
