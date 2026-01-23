Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 23 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 23 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 5, 13, 21 y 42 y las estrellas 3 y 10.
El código del Millón ha sido el XHG89279.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: 'Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
- El SAS ya tiene empresa para llenar de marquesinas con placas solares el parking del hospital Reina Sofía de Córdoba
- El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después
- El Córdoba CF se mete en la pelea por la cesión de Mikel Goti, de la Real Sociedad
- La banda cordobesa Medina Azahara actuará en Nueva Carteya en su gira de despedida
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz