Melatonina para que los niños duerman mejor: solo si tienen trastornos del neurodesarrollo y con vigilancia pediátrica

Un grupo de investigación de EEUU ha analizado una veintena de estudios en menores de 7 años de diferentes países sobre el uso de melatonina, la hormona que abre la puerta al sueño y que vive un 'boom' comercial. Según las cifras que manejan los investigadores, su uso se ha multiplicado por cinco desde 2009, especialmente tras la pandemia. En EEUU, la melatonina no supervisada médicamente es la principal causa de visitas a urgencias por sobredosis en niños de 0 a 6 años. Recientemente publicado en la revista científica 'JAMA Network Open', el estudio concluye que, como ya han certificado con anterioridad muchas investigaciones, los productos con melatonina pueden ayudar a mejorar el descanso en aquellos menores con algún trastorno del neurodesarrollo (espectro autista, por ejemplo). El 80% de estos jóvenes pacientes suelen presentar trastornos del sueño y necesitan medicación con melatonina. Sin embargo, los investigadores estadounidenses concluyen que todavía se desconoce su eficacia real y sus posibles consecuencias a largo plazo en niños pequeños sin problemas sanitarios.

La venta libre de melatonina facilita su uso como remedio mágico y fácil

Dormir es un proveedor universal de salud. Es un “superpoder”, en palabra del científico Matthew Walker, toda una autoridad en la materia y autor de 'Por qué dormimos' (Capitán Swing), demoledor e impactante ensayo que deja claro que dormir es el pilar fundamental del bienestar humano, junto con la alimentación saludable y la actividad física. El sueño es vital para cualquier ser humano y más todavía para niños y adolescentes. Un niño que cursa infantil (2-5 años) debería dormir entre 11 y 13 horas diarias. Uno de primaria (6-12 años) debería dormir entre 10 y 11 horas. Y los adolescentes, 10 horas. No hacerlo implica que el cerebro no está capacitado para consolidar lo aprendido. Además, se perjudica todo el organismo de los críos, desde el sistema inmune hasta el endocrino.

"Miles de niños menores de 6 años toman melatonina de liberación inmediata, habitualmente indicada por su pediatra aunque no necesita receta. Un 80% lo reciben de forma inapropiada para combatir los despertares frecuentes. En estos casos, no es eficaz" — Milagros Merino Andreu, unidad de Trastornos Neurólogicos del Sueño en La Paz

Dos tipos de melatonina

La doctora Milagros Merino Andreu, coordinadora de la unidad de Trastornos Neurológicos del Sueño en el Hospital de La Paz (Madrid), recuerda que hay dos tipos de melatonina. La de liberación inmediata, cuyo efecto dura cuatro horas y no necesita receta médica, y la de liberación prolongada, que tiene efectos durante toda la noche y requiere receta médica (en España solo hay dos marcas que la comercializan y cuestan alrededor de 20 o 30 euros). “Miles de niños menores de 6 años toman melatonina de liberación inmediata, habitualmente indicada por su pediatra aunque no necesita receta. Aproximadamente, un 80% lo reciben de forma inapropiada para combatir los despertares frecuentes. En estos casos, la melatonina de liberación inmediata no es eficaz”, destaca la doctora al Science Media Centre. Las sociedades científicas llevan años exigiendo que la melatonina de liberación inmediata sea considerada medicamento y no un suplemento nutricional que actualmente se vende en farmacias, parafarmacias y supermercados.

El estudio estadounidense se suma a la seria advertencia que lanzó en 2022 la comunidad médica española al detectar “un uso y abuso” de productos con melatonina dirigidos a la población infantil. Básicamente, gominolas y jarabes. No son fármacos sino complementos alimenticios que se venden sin receta y que prometen ayudar a conciliar el sueño de los más pequeños. En España, la melatonina en forma de fármaco oficial, para el que se necesita receta, sí que es necesaria para menores con determinados trastornos. Sin embargo, esta medicación no está subvencionada por la Seguridad Social a pesar de que es básica para el tratamiento terapéutico.

Evitar un uso indiscriminado

“Existen muchos trabajos publicados sobre la evidencia del uso de melatonina a medio y largo plazo en niños afectados por ciertas patologías, como autismo o déficit de atención e hiperactividad. Pero esas conclusiones no pueden ser exportadas y aplicadas a lactantes o niños pequeños o sin patologías neurológicas o psicológicas de base. La recomendación en el insomnio y trastornos del ritmo circadiano (reloj del sueño) de niños y adolescentes con desarrollo neurológico normal se basa en estudios que han utilizado una muestra escasa de participantes y cuyos resultados no son a medio y largo plazo”, asegura el pediatra Cristóbal Coronel Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y profesor de la Universidad de Sevilla. El especialista insiste en la necesidad de la receta médica para que el producto esté controlado por el pediatra y no se haga un uso indiscriminado.

"La melatonina, siempre con supervisión médica, mejora el inicio del sueño en niños con afecciones neurológicas. Pero estos efectos no están nada claros en niños con un desarrollo norma" — Carlos Javier Egea Santaolalla, Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño

Carlos Javier Egea Santaolalla, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV), califica de “serio y bien estructurado” el estudio publicado en la revista científica, que asegura que la melatonina es actualmente la sustancia más usada por las familias sin supervisión médica. “Los estudios de buena calidad ofrecen un mensaje claro: la melatonina, siempre con supervisión médica, mejora el inicio del sueño en niños con afecciones neurológicas en tratamientos, incluso, prolongados, entre uno y dos años. Pero estos efectos no están nada claros en niños con un desarrollo normal”.

Egea Santaolalla reclama campañas de información a pediatras, madres y padres sobre las prácticas conductuales del sueño en la población infantil. Es decir, reducción del tiempo frente a pantallas y rutinas estructuradas para la hora de acostarse.

Noticias relacionadas

Óscar Larrosa, neurofisiólogo clínico, experto en medicina del sueño, destaca que cada vez más las familias recurren a la melatonina como remedio rápido sin estudiar el problema del insomnio a fondo. La clave, añade, puede estar en la venta libre de la melatonina, lo que facilita su uso como remedio mágico y fácil. Su eficacia y utilidad está validada en problemas de neurodesarrollo a más largo plazo, pero esto no es trasladable a niños con insomnio con desarrollo normal.