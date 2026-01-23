Cataluña levanta nuevas restricciones impuestas por la peste porcina y la dermatosis que afecta a las vacas

Aunque el recuento de nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en la llamada zona cero de la enfermedad sigue creciendo, hasta alcanzar esta semana los 85 jabalíes infectados, la Generalitat Catalana está decidida a empezar a levantar restricciones en los 79 municipios situados en el perímetro de entre seis y 20 kilómetros. Para ello, la Consejería de Agricultura tiene previsto convocar a los alcaldes de la zona para plantearles la propuesta de flexibilizar el acceso al medio natural, aunque se mantendrán las limitaciones impuestas a las granjas y el operativo de en torno a 300 personas desplegadas en esa área.

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina / El Periódico

Así lo ha ratificado este viernes el consejero Òscar Ordeig, que ha anunciado asimismo que en la última semana se han registrado 21 nuevos positivos de PPA, siempre dentro de ese radio de seis kilómetros del primer foco detectado en noviembre de 2025 en Cerdanyola del Vallès. Esto significa que los residentes en esas 79 poblaciones del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Alt Penedès, el Bages, L'Anoia, el Maresme y el Vallès Oriental podrán volver a acceder al bosque de manera normalizada, en actividades organizadas o en grupo que hasta ahora estaban prohibidas.

Ordeig ha comunicado también este viernes que Agricultura ha recibido la autorización de la Unión Europea para aliviar también las restricciones que afectaban a otros 79 municipios catalanes por la declaración en Francia, muy cerca de la frontera, de un foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad que en este caso afecta a las vacas y que obliga a sacrificar a todos los animales de las granjas en las que se detecta. Esto permitirá a los ganaderos de un total de 1.079 explotaciones de Girona volver a entrar animales en las instalaciones que ahora estaban inactivas, algunas desde hace ya más de tres meses.

Un veterinario de la Generalitat de Catalunya prepara una dosis para vacunar a unas vacas contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la semana pasada. / GENERALITAT / Europa Press

Si no se detectan más casos, el 26 de febrero también podrán levantarse las limitaciones impuestas el pasado 7 de enero a raíz de la declaración de un nuevo foco en una granja del municpio de Capmany (Alt Empordà), donde había cabezas de ganado que no habían sido vacunadas. Esta última restricción afecta a 165 municipios y 1.065 explotaciones.

La decisión de avanzar en el levantamiento de las restricciones, lo que supone que los ganaderos van a poder ir reanudando su actividad pasa porque el próximo 31 de enero el 100% de los animales de las comarcas afectadas por el brote de DNC estén inmunizadas contra este virus, ha avisado el conseller. Según la dirección general de Agricultura i Ramaderia, la cobertura es ya del 99%.

Y el 11 de febrero, la gripe aviar

El titular de Agricultura ha adelantado, finalmente, que, si no se detecta ningún nuevo foco en los próximos días, está previsto que las restricciones vigentes por la gripe aviar (la tercera de las crisis ganaderas que afectan actualmente a Catalunya) se levanten el 11 de febrero. Hasta entonces, se mantendrán las correspondientes medidas de vigilancia y prevención. Ordeig ha aprovechado para insistir en "la importancia de mantener la colaboración del sector, así como el cumplimiento riguroso de las medidas que siguen vigentes durante este período de transición".