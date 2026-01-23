La borrasca Ingrid deja más de 20 litros en varios puntos de la provincia de Córdoba y las lluvias continuarán en las próximas horas

El paso de la borrasca Ingrid sigue dejando importantes consecuencias en la provincia de Córdoba. Y es que las fuertes lluvias caídas en la pasada madrugada han provocado el desbordamiento del arroyo Salado entre Montilla y Montalbán, así como la caída de un muro a las vías de tren de la estación de Villa del Río, lo que ha provocado el corte de la línea de cercanías, así como el Media Distancia entre Córdoba y Jaén.

Según las mediciones de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), multitud de puntos de la provincia han acumulado alrededor de 20 litros por metro cuadrado solo desde las 00.00 horas, es decir, durante la madrugada y en lo que va de mañana. Lidera esta estadística Montoro, con 28,2 litros, seguida de La Rambla (20,8), Priego de Córdoba (20,4), Fuente Palmera y el embalse de Guadanuño, ambas con 20,2 litros. En la capital cordobesa, se han acumulado 17,7 litros durante las últimas horas.

No obstante, la Aemet no ha decretado ningún aviso meteorológico en ninguna de las comarcas cordobesas, aunque sí avisa de que las precipitaciones, con componente tormentoso, continuarán durante los próximos días, sin fecha prevista para el fin de las lluvias ni del 'mal tiempo' en general.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico concreto de hoy viernes, 23 de enero, tendremos cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas, abriéndose claros a lo largo de la mañana; durante la tarde los cielos tenderán a quedar cubiertos, con precipitaciones moderadas generalizadas. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose las mínimas al final del día. Vientos moderados del suroeste, ocasionalmente fuertes en la Subbética.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 14º; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 3º y 11º, y en Priego, entre 3º y 10º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Para mañana sábado, 23 de enero, la Aemet espera intervalos de cielos muy nubosos, con probabilidad de que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas en descenso. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 12º; en Lucena, entre 2º y 8º; en Pozoblanco, entre 1º y 7º, y en Priego, entre 0º y 6º.