La llegada de la borrasca Ingrid deja ya más de 16 litros en Córdoba: esta es la previsión de la Aemet para las próximas horas

Las primeras horas de lluvia tras la llegada de la borrasca Ingrid a la península Ibérica ha dejado un balance de 16,2 litros en Córdoba capital, según muestra la medición de la estación que tiene en el aeropuerto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De estos, 13,8 se recogieron ayer miércoles, mientras que esta madrugada han caído otros 2,4 litros. En la provincia, destaca el dato de Montoro, que superó a la capital en la jornada de ayer, con 15,2 litros, pero apenas ha sumado 0,6 más en las pocas horas del jueves, para un total de 15,8 litros.

No obstante, se trata solo del impacto inicial de la borrasca, que ha dejado además algunas consecuencias por el viento en Doña Mencía, donde se ha levantado parte de la cubierta del polideportivo municipal por una fuerte racha. En las próximas horas habrá una leve tregua sin precipitaciones, pero estas volverán, a priori, durante la tarde. Especial atención requiere la próxima madrugada, ya que las primeras previsiones de la Aemet apuntan a rachas de viento superiores a los 23 km/h, combinadas por hasta cuatro litros por metro cuadrado entre las 00.00 y las 02.00 horas.

Predicción del tiempo por horas en Córdoba capital hoy jueves, 22 de enero. / Aemet

De todos modos, no se ha decretado aviso meteorológico alguno, circunscribiéndose estos a la cornisa cantábrica y Galicia, en el norte, y a la zona de Almería, Granada, Murcia, sureste de Castilla la Mancha y puntos de Baleares, Cataluña y Valencia.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto de Córdoba para hoy jueves, 22 de enero, la previsión es de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, más probables e intensas a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable; máximas sin cambios. Vientos flojos a moderados del oeste, rolando al final del día a componente sur.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 13º; en Lucena, entre 6º y 11º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 4º y 10º.

