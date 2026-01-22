Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzRescate del perro BoroÓscar PuenteAbogado de AngroisUrgencias R. SofíaMapa escolarizaciónCortes Ronda NorteEl tiempo
instagramlinkedin

Investigación

Un hombre mata a su padre en Málaga y luego se suicida arrojándose desde una azotea

Una mujer, esposa y madre de los fallecidos, ha sido trasladada grave a un hospital con heridas de arma blanca

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional.

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional. / Archivo

Jose Torres

Málaga

Un hombre de 65 años ha muerto en Fuengirola (Málaga) tras ser presuntamente atacado por su propio hijo, que poco después también ha fallecido tras precipitarse desde la azotea del edificio donde vivía la familia. Según fuentes policiales, una mujer, esposa y madre de los fallecidos, ha resultado herida en el incidente y ha sido trasladada a centro hospitalario con lesiones por arma blanca. Su pronóstico es grave. El presunto agresor tenía 36 años.

Los hechos se han producido sobre las 8:50 horas de este jueves en un piso de localizado en la avenida de Los Boliches, punto al que han acudido numerosas dotaciones policiales y ambulancias tras un aviso al 091. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, cuyos primeros pasos apuntan a que el matrimonio ha sido atacado por su hijo y este se ha arrojado poco después desde la azotea del inmueble.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents