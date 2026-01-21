El tiempo
De Harry a Ingrid: la Aemet advierte sobre el "intenso temporal" que trae el tren de borrascas a Córdoba
Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Tras varios días de un frío arrebatador, Córdoba amanece hoy miércoles, 21 de enero con un importante cambio en el tiempo. Llega un importante tren de borrascas, comenzando por Harry, y siguiendo por Ingrid, que traerán abundantes lluvias a capital y provincia.
Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en una comunicación oficial, en los próximos días se sucederán las borrascas de tipo atlántico. Así, a partir del viernes, la denominada como Ingrid traerá consigo "un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la Península".
De hecho, en determinados momentos del fin de semana, la cota de nieve podría bajar hasta los 700 metros en la provincia de Córdoba, lo que garantiza las nevadas en determinados puntos del norte y el sur. Aunque las temperaturas subirán a partir de mañana jueves, 22 de enero, volverán a bajar desde el sábado, cuando a las fuertes precipitaciones, con componente tormentoso, le seguirá un descenso térmico y máximas que podrían quedarse por debajo de los 10 grados.
Así las cosas, con muchos días venideros de 'peli y mantita', de paraguas a buen recaudo y chubasquero combinado con abrigo, bufanda y guantes, nos centramos ahora en el pronóstico del tiempo para hoy miércoles, 21 de enero. Así, la Aemet prevé cielos nubosos, con precipitaciones moderadas más probables durante la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes en las sierras del sur. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 1º y 12º; en Lucena, entre 3º y 12º; en Pozoblanco, entre 1º y 10º, y en Priego, entre 1º y 10º.
El tiempo en Córdoba este jueves
Para mañana jueves, 22 de enero, la Aemet espera cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable; máximas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados del oeste, rolando al final del día a componente sur.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 14º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 4º y 10º.
