Recuperados los tres cadáveres atrapados en el tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba)

Los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 41 personas, ya han sido recuperados por los equipos de rescate que actúan en la zona, todo ello en la mañana de este martes.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo, todo ello después de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hubiera confirmado hoy mismo que había aún tres cadáveres en el interior del Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, pendientes de la extracción con el uso de maquinaria pesada.

Según el balance del Ejecutivo, tras el accidente se han localizado 41 cadáveres, incluyendo estos tres últimos cuerpos del Alvia, pero sólo se ha completado la identificación de una cuarta parte y se mantienen 43 denuncias por desapariciones.

Hasta anoche, se había conseguido la plena identificación de siete personas tras llevarse a cabo 23 autopsias, una cifra que este mediodía se ha elevado a diez. La Guardia Civil ha pedido a los familiares directos que aporten ADN y otras pruebas documentales para acelerar los trámites de identificación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska, ha señalado que la recuperación de esos tres cadáveres están pendientes de "labores de acondicionamiento en la zona que la maquinaria pesada pueda trabajar sobre el Alvia".

"Esperemos que no haya más cadáveres"

Según ha señalado, la previsión es que esos trabajos concluyan "en las próximas horas" y, a continuación, que se pueda recuperar los tres cadáveres que están localizados. "Y, luego, esperemos que no haya más cadáveres", ha añadido.

El ministro ha recordado que el balance del accidente deja 43 denuncias por desapariciones y que los cadáveres localizados son 41, dentro de una labor de rescate y de investigación que, ha dicho, se está llevando a cabo "con rigor y sin precipitación".

Además, ha apuntado que ya se han realizado autopsias sobre 37 cuerpos, remitiéndose a la información recopilada por el Centro Integral de Datos (CID).

El último cadáver recuperado fue el de esta madrugada, el de un pasajero del Iryo, que Marlaska ha apuntado que estaba pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba.

El ministro del Interior ha señalado que, con los datos hasta el lunes por la noche, los equipos forenses habían conseguido identificar a siete víctimas. "Siete identificados correspondientes a esos 43 desaparecidos", según ha especificado.

"Es el momento del rigor, no es el momento de la precipitación; y en esos términos debemos dejar trabajar", ha añadido Marlaska para referirse tanto a la identificación de las víctimas como a la investigación para determinar las causas del accidente.

En Directo

Los precios de los vuelos entre Madrid y Andalucía se moderan tras los picos excepcionales de este lunes El día de ayer fue muy difícil para mucha gente, por muchos motivos. Con la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía suspendida desde el domingo por el accidente de Adamuz (Córdoba), cientos de personas se quedaron tiradas sin saber cómo regresar a sus respectivos hogares. Los supervivientes de los dos trenes siniestrados pudieron hacerlo gracias a los autobuses habilitados por Renfe e Iryo, mientras que algunos pocos afortunados pudieron subirse en ellos de regreso a Córdoba. El resto, sin embargo, se vio obligado a buscarse la vida de una forma u otra. El repentino aluvión de personas buscando una alternativa de transporte tuvo una consecuencia tan previsible como injusta para los afectados: empujados por la alta demanda y las pocas plazas, los precios se dispararon. Especialmente de los vuelos - que en algunos casos pasaron de costar 30 a 500 euros- y los coches de alquiler, pero también en otras opciones como autobuses y otras rutas de tren, donde los huecos disponibles escaseaban. Medios y redes se hicieron eco durante toda la jornada de ayer de las enormes dificultades de los damnificados para encontrar cómo volver a sus casas. Por ejemplo, los vuelos entre Madrid y Málaga oscilaban entre los 260 y los 500 euros; mientras que entre la capital y Sevilla se movían entre 418 y 506 euros. Por lo que respecta a los coches, los alquileres de un solo día entre Madrid y las principales ciudades andaluzas superaban los 130 euros.

Sistemas de seguridad ferroviaria y sus límites: ¿Por qué no se evitó el choque? La vía por la que circulaban los dos trenes de alta velocidad que chocaron el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), con al menos 41 fallecidos, contaban con un sistema de protección automática, denominado LZB, que, a falta de que se esclarezcan los detalles del siniestro, no impidió la tragedia. Este sistema de protección permite que cuando existe un obstáculo en la vía, se bloquee el surco y se active el frenado de emergencia del tren, según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. ¿Por qué no se activó? El tiempo que tardaron en cruzarse los dos trenes, tras el descarrilamiento de uno de ellos, fue de 20 segundos y, en ese contexto, era "imposible" que actuara el mecanismo de frenado, apuntó.

Antonio Manuel Caballero Villanueva de Córdoba espera hasta 6.000 viajeros diarios por el corte de la vía en Adamuz En la mañana de este martes, a las 8.15 horas, ha llegado a la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches el primer tren AVE del plan alternativo puesto en marcha por Renfe para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados por la suspensión de la línea ferroviaria Madrid – Andalucía, debido al accidente ocurrido en Adamuz. El alcalde de la localidad, Isaac Reyes, acompañado por personal de Renfe y Adif, ha estado presente en la llegada de ese primer tren, procedente de Madrid, con unos 60 viajeros, y desde esta estación han embarcado en autobuses hacia Córdoba para retomar, en su caso por tren, el trayecto a sus respectivos destinos, fundamentalmente Sevilla y Málaga. [Lea toda la información aquí]

Recuperado también el tercer cadáver atrapado en el tren Alvia Los tres cadáveres que habían sido localizados por los servicios de rescate y continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba) ya han sido recuperados, según fuentes oficiales. Previamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había confirmado que había al menos tres cadáveres en el interior del convoy siniestrado pendientes de la extracción con el uso de maquinaria pesada. [Lee aquí la noticia completa]