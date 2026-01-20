Córdoba, bajo cero antes de un nuevo cambio en el tiempo: ¿cuándo llegarán las nuevas lluvias?

Córdoba capital ha registrado esta pasada madrugada la temperatura más baja de la provincia, superando en intensidad al frío registrado en localidades del norte o de la Subbética. Así, la estación de medición que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto ha registrado -1,6º poco después de las 07.00 horas. Destacan también por el fuerte frío las localidads de Espiel, Hinojosa del Duque y La Rambla, todas ellas con -0,9º esta pasada madrugada.

Continúa así hoy martes, 20 de enero, un día más con temperaturas muy bajas, que en determinados puntos de la provincia ni siquiera van a superar los 10 grados en las horas centrales de la tarde, y que continuarán descendiendo por debajo de cero en varias localidades.

En todo caso, la situación del tiempo va a dar un giro muy importante en los próximos días y a partir de mañana miércoles, ya que la Aemet ha avisado de la llegada de "frentes asociados a una depresión que se irá descolgando". Esta depresión borrascosa traerá consigo nuevas precipitaciones a Andalucía que pueden prolongarse durante toda la semana hasta el próximo lunes, sin que pueda saberse de momento cuándo remitirían las lluvias. Eso sí, estas nuevas borrascas permitirán que el termómetro afloje un poco y suban las temperaturas, tanto mínimas como máximas.

No obstante, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el norte de la provincia. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos del noroeste.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 0º y 14º; en Lucena, entre 2º y 10º; en Pozoblanco, entre -1º y 9º, y en Priego, entre 0º y 9º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana miércoles, 21 de enero, la Aemet prevé cielos nubosos, con precipitaciones moderadas más probables durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en el valle del Guadalquivir. Vientos del oeste flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 13º; en Lucena, entre 3º y 12º; en Pozoblanco, entre 2º y 10º, y en Priego, entre -1º y 10º.