Accidente
Un muerto y al menos 15 heridos en el descarrilamiento de un tren en Barcelona por la caída de un muro de contención
Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en su interior
Glòria Ayuso
Una persona ha muerto en el descarrilamiento de un tren de Rodalies de la R4 en Gelida, tras colisionar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El convoy ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, entre Gelida y Martorell.
El accidente ha provocado al menos 50 heridos de diversa consideración, cinco en estado menos grave y tres en estado grave. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy. En el lugar, el SEM cuenta con 11 ambulancias.
Por su parte, Bombers de la Generalitat ha movilizado unas 30 dotaciones, que han establecido una zona de seguridad para evitar que se produzcan nuevos desprendimientos. En el dispositivo trabajan el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) y el Grup d’Actuacions Especials (GRAE).
A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado 11 ambulancias, además de efectivos de los Bombers.
Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 21:01.
Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.
En 2018
Un accidente similar ya ocurrió en un tren de la línea R4 de Rodalies que descarriló el 20 de noviembre de 2018 con 133 pasajeros a bordo que realizaban el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders. El convoy pasaba por Vacarisses (Vallès Occidental) cuando se produjo un desprendimiento de piedras contra el que chocó. En el accidente falleció un hombre de 36 años, un vecino de Castellbell i el Vilar (Vallès Occidental) que viajaba en los vagones delanteros, y cinco personas resultaron heridas de poca gravedad, mientras que otras 44 sufrieron contusiones leves.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Descarrilan dos trenes en Adamuz: ascienden a 21 los fallecidos
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Iván Ania, tras la derrota ante el Málaga: 'Veníamos de tres victorias con bajas, no somos un equipo llorón