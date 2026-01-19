Accidente de trenes de Córdoba
María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"
Su hija iba en el tren de Alvia que chocó contra el Iryo
Domingo Díaz
La hija de María José la llamó a las 8 de la tarde para avisarle de que su tren se había descarrilado en el accidente de Córdoba. Iba en el número cuatro junto a un grupo de opositores. "Ha visto cómo salían por los aires la mesa, los airpods, los sillones y han tenido que salir por la ventana".
Afortunadamente, su hija solo ha sufrido un rasguño en la mano, pero al conocer la noticia se plantó en la estación de Huelva para conocer información de primera mano y saber si tenía que ir a recoger a su hija. "El chico de la taquilla no sabía nada. Llamó al maquinista del Alvia, pero no se lo cogía". Poco después, la estación cerró y volvió a casa junto a su hermana Sonia.
Ambas volvieron a la estación onubense cuando vieron que se habilitó el punto de información. Quería saber si iban a por ella o no. Finalmente, a los familiares se les ha indicado que acudan por su cuenta para recoger a los pasajeros afectados.
Por el momento, desconocen qué pueden hacer. María José sabe que su hija "ha vuelto a nacer". La joven ha visto descarrilar el vagón del maquinista, el 1 y el 2. "Estaba en shock", apunta su madre pendiente del móvil y de todo lo que ocurre.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- ¿Córdoba bajo cero? La Aemet advierte sobre un fenómeno climático que 'congelará' la provincia
- Nuevo Poniente propone crear una conexión peatonal entre Quirón y el centro de mayores
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'