El frío se apodera de Córdoba: hasta aquí bajará el termómetro en las próximas horas

El frío se ha apoderado de Córdoba, que ha vivido una madrugada por debajo de cero, según la medición de la estación que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto. En concreto, la capital ha registrado una mínima de -1,5 grados, aunque el termómetro ha caído más en otros puntos de la provincia. Así, Hinojosa del Duque ha llegado a tener una mínima de -2,1 grados, aunque 'la palma' se la ha llevado esta pasada madrugada Valsequillo, con -2,9º.

En este sentido, hay que destacar las heladas en muchos puntos de la provincia, aunque el impacto de la borrasca Harry aún no se dejará sentir en las próximas horas en Córdoba, ya que comenzará en el norte y en la zona mediterránea. En Girona hay un aviso de la Aemet por posibles inundaciones y en el Levante las olas pueden llegar a más de 6 metros de altura, por lo que es peligroso acercarse a la costa.

La pregunta es: ¿cuánto bajará el termómetro en Córdoba? De momento, a las 08.00 horas, la capital seguía bajo cero y más que bajar, el asunto en realidad es cuánto subirá en las horas centrales de la tarde. No se espera que superemos los 14º y, además, en la próxima madrugada, es bastante probable que volvamos a mínimas muy bajas con heladas en muchos puntos de la provincia.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en el valle del Guadalquivir y el norte de la provincia. Heladas débiles. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 1º y 14º; en Lucena, entre 1º y 10º; en Pozoblanco, entre -1º y 10º, y en Priego, entre 0º y 9º.

El tiempo en Córdoba este martes

Para mañana martes, 20 de enero, la Aemet prevé cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el norte de la provincia. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos del noroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 0º y 14º; en Lucena, entre 1º y 10º; en Pozoblanco, entre 0º y 9º, y en Priego, entre 0º y 9º.