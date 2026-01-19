Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz

Ha sido una de las imágenes que más se han compartido desde el trágico accidente de trenes de este domingo en Córdob: la fotografía de Miriam Albarico, de 27 años y vecina de la localidad onubense de Lepe. Su padre, Horacio, ha compartido en una entrevista con el programa 'Hoy en día', de Canal Sur Televisión, que su hija ha sido localizada con vida en un hospital de Córdoba, aunque todavía se desconoce en cuál de los centros sanitarios de la capital se encuentra ingresada. A preguntas de El Correo de Andalucía, fuentes del Ayuntamiento de Lepe no confirman que esta joven haya sido localizada. "Por ahora no sabemos nada oficial, no está localizada ni en qué estado", insisten.

En redes, Eva Mestre, una de las personas que ha compartido desde el primer momento la imagen de Miriam en busca de nuevos datos ha lanzado un mensaje aclarando la situación: "Desmentimos que haya noticias de Miriam. Ni ninguna confirmación de ningún hospital. Hubo una confusión con la fecha de unas placas en su historial clínico. Las pruebas son de 2021. Su padre como es normal vió la esperanza pero seguimos sin noticias".

En estos momentos, casi 20 horas después de la tragedia, los nervios, la angustia, la confusión y la incertidumbre se apoderan de muchas familias que todavía no han podido localizar a los familiares que viajaban en esos trenes, especialmente, los viajeros del Alvia con destino.

A esta hora, son decenas todavía las personas que siguen tratando de conseguir algo de información sobre el paradero de sus familiares, pasajeros que viajaban en el Alvia con destino a Huelva, con 189 viajeros a bordo, que salió de la estación madrileña de la Puerta de Atocha a las 18.40. El tren fue impactado de lleno por el tren Iryo Málaga-Madrid. Las redes sociales se han convertido desde este domingo en un gran altavoz para las familias.

"A las 20:10 perdí el contacto con Miriam"

Según ha relatado Horario Albarico a Toñi Moreno, la familia ha vivido una noche de gran angustia tras perder el contacto con Miriam alrededor de las 20:20 horas, cuando dejó de responder a los mensajes de WhatsApp que su padre le enviaba. Fue a partir de las 20:30, al conocer la noticia del accidente a través de los medios, cuando comenzaron a temer lo peor. "A las ocho y veinte le puse un WhatsApp: oye, que te he perdido, ¿dónde estás? y no me contestó", ha relatado a la presentadora. Minutos después, al conocer la noticia del accidente, la angustia se apoderó de la familia. "Imagínate, mi mujer y yo, la noche que hemos pasado".

La primera información tranquilizadora para la familia llegó por la mañana gracias a Rebeca, sanitaria en el Hospital Virgen Macarena , según ha contado el padre. "Ella me ha averiguado que le han hecho una placa de tórax y una radiografía de columna y de rodilla", señaló Horacio. "Nos hemos agarrado a eso", añadió, al confirmar que su hija había sido atendida en un hospital.

A esta hora saben que no se encuentra en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y la familia continúa buscándola pero creen que está viva. "No sabemos en qué hospital está, público o privado, pero estará en alguna cama hospitalaria", ha afirmado Horacio en esta entrevista. El padre de la joven ha contado que otra de sus hijas se ha desplazado a Córdoba para tratar de localizarla, mientras Horacio permanece en casa cuidando de su esposa, "porque no la puedo dejar sola".

El 061 ha habilitado el teléfono 953001149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz que se encuentren fuera de Andalucía, a esta hora un total de 48 heridos siguen hospitalizados, doce de ellos en UCI, entre ellos un niño