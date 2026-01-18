Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descarrilamiento de Córdoba

Los reyes siguen "muy preocupados" desde Atenas el grave accidente de trenes

Felipe VI y la reina Letizia han trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos"

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, y la infanta Sofía, este domingo en Atenas.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, y la infanta Sofía, este domingo en Atenas. / EFE

EFE

Atenas

Los reyes de España siguen con preocupación desde Atenas la evolución del grave accidente ocurrido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba (España) en el que han muerto al menos diez personas y unas 25 personas se encuentran heridas graves.

Felipe VI y la reina Letizia se encuentran con sus hijas y la reina Sofía en Atenas donde este próximo lunes tendrá lugar el funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", ha asegurado la Casa del Rey en un mensaje en X.

El accidente ocurrió esta tarde al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba.

