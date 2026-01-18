¿Córdoba bajo cero? La Aemet advierte sobre un fenómeno climático que 'congelará' la provincia

El frío sigue recrudeciéndose y dejando madrugadas de muy bajas temperaturas, mañanas de heladas, mediodías con un sol que aunque se ve apenas calienta y sensación de que las tardes acaban pronto ante la profundidad del invierno. La provincia de Córdoba continuará bajo un importante frío en las próximas horas y también al inicio de la próxima semana. Si repasamos las temperaturas mínimas de esta pasada madrugada, encontramos dos localidades bajo cero: Priego de Córdoba (-1,3º) e Hinojosa del Duque (-0,1º). En la capital, el termómetro se ha quedado en los 3,8º.

De hecho, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tendremos "heladas débiles" en la parte norte de la provincia, es decir, en la Sierra, fenómeno que se repetirá en la Subbética cordobesa. A nivel nacional, la Aemet ha publicado un aviso especial por temporal mediterráneo que afectará especialmente al este del país, sobre todo a Cataluña, así como al sur de Andalucía.

En este sentido, hoy domingo, 18 de enero, habrá nevadas en el norte y centro a partir de los 1.000 metros. De hecho, en la provincia de Córdoba la cota de nieve podrá bajar hasta los 900 metros a finales de la próxima semana, siempre a tenor de lo previsto por la agencia estatal, aunque los pronósticos a varios días vista suelen cambiar y ser matizados conforme se acerca la fecha. En todo caso, al frío lacerante le seguirá una nueva borrasca, Harry, que provocará importantes rachas de vientos y fuerte oleaje en el Mediterráneo, donde habrá también lluvias persistentes y fuertes.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

¿Hasta qué punto la lluvia y el viento afectarán a Córdoba? Todavía es pronto para decirlo. Pero, desde luego, lo que sí está claro es que en las próximas horas tendremos cielos muy nubosos, sin descartar que vayan acompañados de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día; tendiendo a poco nubosos al final de la tarde. Brumas matinales, sin descartar bancos de niebla en las sierras. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en el tercio norte de la provincia y en la Subbética. Vientos flojos de componente este, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 13º; en Lucena, entre 1º y 11º; en Pozoblanco, entre -2º y 9º, y en Priego, entre -2º y 9º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Para mañana lunes, 19 de enero, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos a partir de mediodía. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en el valle del Guadalquivir. Heladas débiles. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 0º y 14º; en Lucena, entre 1º y 10º; en Pozoblanco, entre -1º y 9º, y en Priego, entre 0º y 9º.