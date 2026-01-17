Aemet
El invierno no cede: importante bajada de las temperaturas en Córdoba, aunque la Aemet no descarta la lluvia
Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
El invierno sigue mandando en Córdoba y lo hace con una combinación de frío, niebla y posibles precipitaciones. Un fin de semana más, se hace realmente difícil prever una 'ventana de oportunidad' para aprovechar las terrazas, los parques, los jardines y los lugares, en definitiva, al aire libre. El frío volverá a ser muy importante y las lluvias seguirán haciendo acto de presencia, cierto es que de forma muy escasa, pero interrumpidamente, lo que hace difícil planear salidas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de una "bajada destacable de temperaturas" hoy sábado, 17 de enero. De hecho, habrá "nevadas en algunas zonas" de Andalucía durante el fin de semana, estando la cota "en el entorno de los 900 metros" el domingo, por lo que en determinados puntos altos de la provincia de Córdoba volverá a nevar. También habrá heladas.
Además, la agencia oficial no descarta la presencia de nuevas precipitaciones en nuestra región: "El fin de semana continuará la inestabilidad, con algunos chubascos en determinadas zonas de Andalucía", asegura el comunicado inserto en sus principales perfiles en redes sociales.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, la Aemet espera cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. Cota de nieve en torno a 1200-1300 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles en las sierras del norte. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 12º; en Lucena, entre 3º y 8º; en Pozoblanco, entre 0º y 8º, y en Priego, entre 0º y 8º.
El tiempo en Córdoba este domingo
Para mañana domingo, 18 de enero, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios o en ascenso. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos de componente norte, con intervalos de viento moderado del noreste durante las horas centrales del día.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 13º; en Lucena, entre 2º y 9º; en Pozoblanco, entre -2º y 9º, y en Priego, entre -2º y 9º.
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: "Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido"
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'
- La sanidad privada de Córdoba alerta del «riesgo de colapso» por la proliferación de pólizas ‘low cost’
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto