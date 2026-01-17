El invierno no cede: importante bajada de las temperaturas en Córdoba, aunque la Aemet no descarta la lluvia

El invierno sigue mandando en Córdoba y lo hace con una combinación de frío, niebla y posibles precipitaciones. Un fin de semana más, se hace realmente difícil prever una 'ventana de oportunidad' para aprovechar las terrazas, los parques, los jardines y los lugares, en definitiva, al aire libre. El frío volverá a ser muy importante y las lluvias seguirán haciendo acto de presencia, cierto es que de forma muy escasa, pero interrumpidamente, lo que hace difícil planear salidas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de una "bajada destacable de temperaturas" hoy sábado, 17 de enero. De hecho, habrá "nevadas en algunas zonas" de Andalucía durante el fin de semana, estando la cota "en el entorno de los 900 metros" el domingo, por lo que en determinados puntos altos de la provincia de Córdoba volverá a nevar. También habrá heladas.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Además, la agencia oficial no descarta la presencia de nuevas precipitaciones en nuestra región: "El fin de semana continuará la inestabilidad, con algunos chubascos en determinadas zonas de Andalucía", asegura el comunicado inserto en sus principales perfiles en redes sociales.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, la Aemet espera cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. Cota de nieve en torno a 1200-1300 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles en las sierras del norte. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 12º; en Lucena, entre 3º y 8º; en Pozoblanco, entre 0º y 8º, y en Priego, entre 0º y 8º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para mañana domingo, 18 de enero, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios o en ascenso. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos de componente norte, con intervalos de viento moderado del noreste durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 13º; en Lucena, entre 2º y 9º; en Pozoblanco, entre -2º y 9º, y en Priego, entre -2º y 9º.