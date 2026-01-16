Más lluvia a la vista: la Aemet avisa de nuevas precipitaciones tras caer más de 14 litros en una noche en Córdoba

Las precipitaciones marcan en Córdoba el inicio de un fin de semana en el que lo más acertado será quedarse en casa. Tras una noche lluviosa en la que se han recogido más de 14 litros en la capital, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los chubascos se sucederán durante toda la jornada, aunque de forma intermitente. El temporal viene acompañado de un aumento de las temperaturas -que durará poco- y las mínimas de hoy no bajarán de los 8 grados en la ciudad.

Centrándonos en las lluvias, que podrían ir acompañadas de tormentas, según el pronóstico de la Aemet, serán más abundantes durante la tarde, a partir de las 20.00 horas. No obstante, la predicción por horas estima que también podría haber chubascos ocasionales a partir de las 13.00 horas. Para la jornada de mañana, la probabilidad se reduce hasta un 55% durante la mañana y a un 5% en las últimas horas del día, aunque el sofá y la manta seguirán siendo una buena alternativa por el desplome de las temperaturas.

De hecho, entre hoy y mañana, podrían caer algunos copos de nieve en algunos puntos de la provincia como la Subbética, pues la cota de nieve se sitúa entre 1400 y 1200 desde este viernes al sábado.

Predicción del tiempo, este viernes en Córdoba. / CÓRDOBA

En concreto, la previsión meteorológica para el día de hoy en la provincia cordobesa es de cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 16º; en Lucena, entre 7º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 5º y 12º.

Para mañana sábado, 17 de enero, la Aemet prevé cielos nubosos, acompañados de precipitaciones débiles en las sierras, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde, cuando no se descartan chubascos. Cota de nieve en torno a 1200-1300 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles en las sierras del norte. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 13º; en Lucena, entre 3º y 10º; en Pozoblanco, entre 0º y 9º, y en Priego, entre 1º y 9º.