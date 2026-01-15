Córdoba amanece de nuevo bajo la niebla... ¿anuncio de la vuelta de la lluvia?: esto es lo que dice la Aemet

Córdoba ha amanecido de nuevo cubierta de niebla y con un ambiente de bruma que podría ser la antesala de la vuelta de la lluvia a la ciudad dentro del algunas horas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones regresarán esta tarde y lo harán para quedarse, al menos unos días, con la llegada de una nueva borrasca.

En concreto, a partir de las 18.00 horas, la Aemet eleva la probabilidad de lluvia a un 95% y durante la jornada de mañana, viernes, se mantendrá el pronóstico de tormenta, con una probabilidad de un 100%. Las temperaturas, por su parte, descienden ligeramente hoy en la capital cordobesa aunque las mínimas tendrán mañana un repunto significativo en una jornada lluviosa.

El tiempo en Córdoba este jueves, según la Aemet. / CÓRDOBA

En la provincia, la predicción meteorológica para el día de hoy es de cielos nubosos, con nubes bajas y brumas, sin descartar bancos de niebla, que tenderán a cubiertos al final de la tarde, con precipitaciones débiles. Las temperaturas se situarán en descenso y los vientos flojos variables, tendiendo a componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 12º; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 2º y 12º, y en Priego, entre 1º y 12º.

El tiempo en Córdoba este jueves

Para mañana viernes, 16 de enero, la Aemet prevé cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas y temperaturas en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 7º y 12º; en Pozoblanco, entre 6º y 11º, y en Priego, entre 5º y 12º.