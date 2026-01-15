El tiempo
Córdoba amanece de nuevo bajo la niebla... ¿anuncio de la vuelta de la lluvia?: esto es lo que dice la Aemet
Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Córdoba ha amanecido de nuevo cubierta de niebla y con un ambiente de bruma que podría ser la antesala de la vuelta de la lluvia a la ciudad dentro del algunas horas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones regresarán esta tarde y lo harán para quedarse, al menos unos días, con la llegada de una nueva borrasca.
En concreto, a partir de las 18.00 horas, la Aemet eleva la probabilidad de lluvia a un 95% y durante la jornada de mañana, viernes, se mantendrá el pronóstico de tormenta, con una probabilidad de un 100%. Las temperaturas, por su parte, descienden ligeramente hoy en la capital cordobesa aunque las mínimas tendrán mañana un repunto significativo en una jornada lluviosa.
En la provincia, la predicción meteorológica para el día de hoy es de cielos nubosos, con nubes bajas y brumas, sin descartar bancos de niebla, que tenderán a cubiertos al final de la tarde, con precipitaciones débiles. Las temperaturas se situarán en descenso y los vientos flojos variables, tendiendo a componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 12º; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 2º y 12º, y en Priego, entre 1º y 12º.
El tiempo en Córdoba este jueves
Para mañana viernes, 16 de enero, la Aemet prevé cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas y temperaturas en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 7º y 12º; en Pozoblanco, entre 6º y 11º, y en Priego, entre 5º y 12º.
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- El aeropuerto de Córdoba entra en una nueva era: récord de pasajeros y «margen para seguir creciendo»
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- El Córdoba CF no altera su plan de mercado: fichar un '9', un medio y dar una o dos salidas