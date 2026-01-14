Tribunales
La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos
Por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada, lo que provocó su fallecimiento
EFE
Burgos
La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.
Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- ¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
- El aeropuerto de Córdoba entra en una nueva era: récord de pasajeros y «margen para seguir creciendo»
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Jacobo ve cerrarse la puerta de salida del Córdoba CF: el atacante tiene muy difícil ir al Oviedo en enero
- El Círculo de la Amistad contará con una nueva sede en El Brillante