Aemet
El doble combo del tiempo que dejará a los cordobeses en sus casas: las borrascas continúan marcando el paso
Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Tras un martes 'pestoso' en lo climático, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y frío durante la madrugada, hoy miércoles, 14 de enero, el tiempo no acompañará tampoco para poder hacer actividades en la calle. En todo caso, el ocio podrá salvarse y durante la tarde los cielos se abrirán un poco, permitiendo que las precipitaciones dejen paso a un importante descenso de las temperaturas que pondrá contra las cuerdas a los amantes de las terrazas y premiará los locales con buenos salones interiores. Las borrascas siguen dominando la provincia de Córdoba en lo climático.
En este sentido, al menos, las precipitaciones dejarán una tregua entre el mediodía de hoy y el día de mañana jueves para que los más aventureros puedan poner la colada antes de que arrecie el frío, con el riesgo, obviamente, de que una tormenta pasajera dé al traste con el intento. Porque, además, lo que se avecina los siguientes días es más lluvia y más frío.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas horas, tendremos cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a quedar cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la tarde. Temperaturas en descenso generalizado, salvo ascenso de las mínimas en el valle del Guadalquivir. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 15º; en Lucena, entre 5º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 12º, y en Priego, entre 2º y 12º.
El tiempo en Córdoba este jueves
Para mañana jueves, 15 de enero, la Aemet prevé cielos nubosos, con nubes bajas y brumas; tendiendo a cubiertos al final de la tarde, con precipitaciones débiles. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur a partir de mediodía.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 12º; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 2º y 10º, y en Priego, entre 3º y 12º.
